الثلاثاء, 04-يوليو-2023 الساعة: 06:16 م - آخر تحديث: 05:53 م (53: 02) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
منتدى‮ «‬لاهاي»‮.. ‬لا‮ ‬جديد‮ ‬لافت
يحيى علي نوري
تأملات واقعية في تاريخ وحاضر الشعب اليمني العظيم بمناسبة يوم الوحدة اليمنية الخالدة
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
وطنية أبو راس لا تحتاج شهادة (بياعي) الإحداثيات!!
علي البعداني
غياب الأحزاب وصمود المؤتمر
توفيق‮ ‬عثمان‮ ‬الشرعبي
أخبار
المؤتمر نت - بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل والقيادي المؤتمري الأستاذ الدكتور احمد محمد الاصبحي

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل الاصبحي ويشيد بمناقبه وارثه

المؤتمرنت -
رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل الاصبحي ويشيد بمناقبه وارثه
بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل والقيادي المؤتمري الأستاذ الدكتور احمد محمد الاصبحي الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام الاسبق وعضو مجلس الشورى .

واشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد وادواره النضالية في خدمة الوطن والثورة والجمهورية من خلال المناصب التي تقلدها حيث كان وزيرا للخارجية والتربية والتعليم والصحة أو من خلال عمله الدبلوماسي كما كان واحدا من الالف الذين اسسوا المؤتمر الشعبي العام وكان أول امين سر للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في لعام 1982م كما كان له اسهاماته الكبيرة في صياغة الميثلق الوطني وفي صياغة نظم ولوائح المؤتمر الشعبي العام ناهيك عن اسهاماته الفكرية على المستوي الوطني حيث اثرى المكتبة اليمنية بالكثير من الكتب والمؤلفات المتنوعة في عدد من المجالات .

وفي البرقية التي بعثها ابوراس إلى نجل الفقيد المهندس / مصطفى احمد محمد الاصبحي واخوانه وافراد أسرته وكافة ال الاصبحي والى أعضاء وقيادات المؤتمر عبر عن خالص التعازي وعميق المواساة برحيل الدكتور الاصبحي سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

" إنا لله وإنآ إليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: الوهباني يعزي القيادي المؤتمري علي الصبري بوفاة والده
عربي ودولي: المقاومة الفلسطينية تسقط طائرة للعدو الصهيوني
اقتصاد: ارتفاع البطالة في المانيا
أخبار: توقعات بهطول امطار رعدية على 10 محافظات
محافظات: الكهالي يتفقد مستوى الخدمات السياحية بصنعاء
عربي ودولي: العدو الصهيوني يستهدف أراضي المزارعين جنوب غزة
فنون ومنوعات: تصدر خبر زواج هالة صدقي
رياضة: مبابي يقحم نفسه في قضية شائكة
أخبار: الحجاج يؤدون طواف الوداع بعد إكمال مناسكهم
أخبار: تسجيل 65 خرقاً لقوى العدوان في الحديدة
أخبار: مجلس النواب يدين إحراق نسخ من القرآن في السويد
أخبار: الأرصاد يتوقع أمطار رعدية وارتفاع درجة الحرارة
أخبار: ناىب رئيس المؤتمر يعزي القيادي المردعي بوفاة أخيه
أخبار: الرهوي يهنئ رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقيات تهان بعيد الاضحى من قيادات حزبية
أخبار: دائرة المنظمات تهنىء ابوراس بعيد الاضحى
أخبار: التكوينات الشبابية والطلابية تهنىء ابوراس بعيد الاضحى
أخبار: رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ محمد النشاد
أخبار: المؤتمر يدين جريمة احراق القران في السويد ويؤكد أنها تخدم التطرف
أخبار: امين عام المؤتمر يعزي القيادي بكيل الشلبي بوفاة والده
أخبار: هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بعيد الأضحى
أخبار: فروع المؤتمر في المحافظات تهنئ أبو راس بعيد الأضحى
أخبار: العجي يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: عميد البرلمانيبن اليمنيين يهنىء رئيس المؤتمر بعيد الاضحى
أخبار: الخطري تعزي قدريه الجفري بوفاة زوجها
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023