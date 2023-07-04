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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل الاصبحي ويشيد بمناقبه وارثه

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن امين ابوراس برقية عزاء ومواساة في وفاة المناضل والقيادي المؤتمري الأستاذ الدكتور احمد محمد الاصبحي الامين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية للمؤتمر الشعبي العام الاسبق وعضو مجلس الشورى .



واشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد وادواره النضالية في خدمة الوطن والثورة والجمهورية من خلال المناصب التي تقلدها حيث كان وزيرا للخارجية والتربية والتعليم والصحة أو من خلال عمله الدبلوماسي كما كان واحدا من الالف الذين اسسوا المؤتمر الشعبي العام وكان أول امين سر للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام في لعام 1982م كما كان له اسهاماته الكبيرة في صياغة الميثلق الوطني وفي صياغة نظم ولوائح المؤتمر الشعبي العام ناهيك عن اسهاماته الفكرية على المستوي الوطني حيث اثرى المكتبة اليمنية بالكثير من الكتب والمؤلفات المتنوعة في عدد من المجالات .



وفي البرقية التي بعثها ابوراس إلى نجل الفقيد المهندس / مصطفى احمد محمد الاصبحي واخوانه وافراد أسرته وكافة ال الاصبحي والى أعضاء وقيادات المؤتمر عبر عن خالص التعازي وعميق المواساة برحيل الدكتور الاصبحي سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



" إنا لله وإنآ إليه راجعون".