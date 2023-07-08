المؤتمرنت -

توقعات بأجواء حارة ورياح وأمطار متفرقة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ، أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، وهبوب رياح شديدة على سقطرى والسواحل الشرقية، وهطول أمطار رعدية متفرقة خلال الـ 24 ساعة القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية إنه يتوقع استمرار الأجواء الحارة إلى شديدة الحرارة جافة نهاراً في الصحاري والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40-45 درجة مئوية.



فيما ستكون الأجواء في المناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى حارة رطبة تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 35-40 درجة مئوية.



وحسب المركز من المتوقع هبوب رياح شديدة حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الشرقية وتتراوح سرعتها بين 25-45عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الجنوبية ومدخل باب المندب وتتراوح سرعتها بين 17-27 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.



وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة رعدية أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، المحويت، عمران، غرب صنعاء، إب، الضالع ومرتفعات لحج وأبين، وهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات تعز، ذمار وريمة وأجزاء من محافظتي حضرموت والمهرة.



وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في السدة: 16.7 ملم، إب: 2، المحويت: 1، صرفيت: 0.5 ملم.



كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.



وحذر المركز المواطنين من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس اللافحة نهارا.



كما حذر من ارتفاع الموج واضطراب البحر حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب، داعياً إلى عدم التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في مناطق هطول الأمطار.