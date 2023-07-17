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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، ورياحاً شديدة حول أرخبيل سقطرى وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة

رياح وأجواء حارة.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس

المؤتمرنت -
رياح وأجواء حارة.. الأرصاد يكشف تفاصيل الطقس
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق الساحلية، ورياحاً شديدة حول أرخبيل سقطرى وهطول أمطار متفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية، تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38- 44 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية والعظمى بين 34-39 درجة مئوية.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 25 -45عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على السواحل الشرقية والجنوبية ومدخل باب المندب وسرعتها بين 15-30عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة قد يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز والضالع، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من محافظات صنعاء، البيضاء، شبوة، هضبة حضرموت والمهرة.

وأوضح المركز أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في صرفيت : 3.7 ملم، الكدن : 0.3، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الغربية وسهل تهامة وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.

وحذر المركز من درجات الحرارة المرتفعة، ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، ومن التواجد في بطون الأودية وممرات السيول في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها، داعياً إلى الاحتماء من العواصف الرعدية.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن وأجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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