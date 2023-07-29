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المؤتمر نت - أعلن برنامج الغذاء العالمي، أنه سيتوقف عن تقديم المساعدات في مجال الوقاية من سوء التغذية في اليمن ابتداءً من الشهر المقبل، بسبب نقص التمويل، مما سيؤثر على أكثر من مليوني شخص

سيؤثر على 2.4 مليون شخص.. الغذاء العالمي يوقف مساعداته لليمن

المؤتمرنت -
سيؤثر على 2.4 مليون شخص.. الغذاء العالمي يوقف مساعداته لليمن
أعلن برنامج الغذاء العالمي، أنه سيتوقف عن تقديم المساعدات في مجال الوقاية من سوء التغذية في اليمن ابتداءً من الشهر المقبل، بسبب نقص التمويل، مما سيؤثر على أكثر من مليوني شخص.

وأكد التقرير الصادر عن البرنامج أن "التمويل المحدود وانقطاع الإمدادات سيضطرنا لتعليق كافة جهود الوقاية من سوء التغذية في اليمن اعتبارًا من أغسطس، مما سيؤثر على 2.4 مليون شخص يعانون من سوء التغذية في البلاد، وهؤلاء هم المستفيدين المستهدفين بالأساس، خاصةً الأطفال والنساء".

وأضاف التقرير أن هذا التعليق يأتي لتحويل المزيد من التمويل إلى علاج حالات سوء التغذية الحادة، حيث ستستخدم الموارد المحدودة لتغطية احتياجات برنامج علاج سوء التغذية الحادة المعتدلة، والتي تعتبر أكثر خطورة من سوء التغذية المعتدلة.

وأشار التقرير إلى أن البرنامج اضطر أيضًا لتحويل أكثر من 900 ألف شخص يستفيدون من التحويلات النقدية إلى توزيعات غذائية مباشرة، بسبب نقص التمويل لبرنامج التحويلات النقدية.








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