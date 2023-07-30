الأحد, 30-يوليو-2023 الساعة: 01:23 ص - آخر تحديث: 01:19 ص (19: 10) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
عن شهادة بن حبتور
محمد عبدالمجيد الجوهري
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
أيامكم وحدة وتعايش ومواطنة متساوية وسلام
راسل القرشي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة

الشريف يعزي بوفاة علي العريفي

المؤتمرنت -
الشريف يعزي بوفاة علي العريفي
بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ/ علي محمود سعيد العريفي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الوطن والمجتمع.

واشار الامين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد ونشاطه التنظيمي الفعال كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام بمديرية وصاب السافل، محافظة ذمار، وحضوره السياسي والاجتماعي اللافت في قيادة فرع المؤتمر بالمديرية، إضافة الى بصماته في سلك التربية والتعليم وادواره في دعم ونشر التعليم بمديرية وصاب السافل منذ السبعينات.


وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد / أمين علي محمود العريفي وإخوانه وكافة ال العريفي، في مديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..

مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.

"انا لله وانا اليه راجعون".








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
قضايا وآراء: المُفكر الطبيب/ الأصبحي توقف قلبه الكبير عن الخفقان
فنون ومنوعات: كيف تحمي طفلك من أشعة الشمس؟
علوم وتقنية: دخان الحرائق.. كيف يؤثر على صحتنا؟
علوم وتقنية: يعتقدون أنّهم "جثث تمشي"!
رياضة: استبعاد يوفنتوس من المسابقات الأوروبية
عربي ودولي: الاحتلال الأمريكي يعزز ترسانته في الحسكة
أخبار: برنامج الغذاء العالمي يوقف مساعداته لليمن
أخبار: أجواء شديدة الحرارة وأمطار على هذه المناطق
أخبار: الخطري والأشموري يقدمن واجب العزاء للأستاذة حسيبة شنيف
أخبار: رئيس المؤتمر يتلقى برقية شكر من آل شنيف
ثقافة: نجوى كرم تدخل موسوعة غينيس
أخبار: حريق يلتهم منزل مواطن في صنعاء
رياضة: باريس يسقط بثلاثية أمام أوساكا
أخبار: 49 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ علي الدباء
رياضة: فوز ودي ليوفنتوس على ميلان
عربي ودولي: الدفاع الروسية تكشف حصيلة خسائر أوكرانيا
أخبار: مجلس النواب يستأنف جلسات أعماله السبت
علوم وتقنية: إليكم الأعراض الرئيسية لإرهاق الجسم
مجتمع مدني: طبيب قلب يحذّر من مرض بلا أعراض
اقتصاد: الذهب يتجه لتسجيل خسارة أسبوعية
عربي ودولي: اعتقال 3 فلسطينيين من جنين ونابلس
أخبار: أمطار غزيرة وأجواء حارة في هذه المناطق
أخبار: انقلاب سيارة يقتل ويصيب 10 أشخاص في معبر
علوم وتقنية: "أجهزة السمع" والخرف.. ما العلاقة بينهما؟
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023