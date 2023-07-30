المؤتمرنت -

الشريف يعزي بوفاة علي العريفي

بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة بوفاة الاستاذ/ علي محمود سعيد العريفي، والذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة الوطن والمجتمع.



واشار الامين العام المساعد إلى عدد من مناقب الفقيد ونشاطه التنظيمي الفعال كواحد من مؤسسي المؤتمر الشعبي العام بمديرية وصاب السافل، محافظة ذمار، وحضوره السياسي والاجتماعي اللافت في قيادة فرع المؤتمر بالمديرية، إضافة الى بصماته في سلك التربية والتعليم وادواره في دعم ونشر التعليم بمديرية وصاب السافل منذ السبعينات.





وفي برقية العزاء التي بعثها الى نجل الفقيد / أمين علي محمود العريفي وإخوانه وكافة ال العريفي، في مديرية وصاب السافل محافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..



مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وجميع أصدقائه ومحبيه الصبر والسلوان.



"انا لله وانا اليه راجعون".

