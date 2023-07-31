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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحار والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

الأرصاد يحذر: أمطار رعدية ودرجات حرارة مرتفعة

المؤتمرنت -
الأرصاد يحذر: أمطار رعدية ودرجات حرارة مرتفعة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحار والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، عمران، المحويت، صنعاء، ذمار، ريمة، إب، تعز، لحج، الضالع، البيضاء، شبوة وهضاب وصحارى محافظتي حضرموت والمهرة.

وأفاد بأن الأجواء قد تكون حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية وتتراوح درجات الحرارة العظمى بين 36 - 44 درجة مئوية، فيما قد تكون حارة ورطبة بالمناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 32 - 41 درجة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح شديدة إلى شديدة جداً حول أرخبيل سقطرى والسواحل الشرقية تتراوح سرعتها بين 30 - 50 عقدة، ورياح نشطة إلى قوية على أجزاء من السواحل الجنوبية وجنوب الساحل الغربي ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 15-30 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ حجة : 12.1ملم، صرفيت : 7.2، عتق : 2.8، الكدن : 0.8، عمران : 0.5، اب : 0.1 ملم.

وهطلت أمطار متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات صعدة، المحويت، صنعاء، ريمة، ذمار، الضالع، لحج، أبين، البيضاء، وأجزاء من محافظتي حضرموت والمهرة وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وعبور ممرات السيول وكذا من العواصف الرعدية، والتدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة ومن عبور الجسور الأرضية.

كما حذر من الأجواء الحارة والشديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة وخصوصا من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً، ونصح بالإكثار من شرب السوائل والمرطبات.

وحث الصيادين ومرتادي البحر على أخذ الاحتياطات اللازمة من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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