المؤتمرنت -

شركة الغاز تطمئن: توفر مادة الغاز بكميات كافية

أكدت الشركة اليمنية للغاز أن لديها كميات كبيرة من مادة الغاز المنزلي، إضافة إلى كميات أخرى من هذه المادة تتواجد حالياً على متن السفن الموجودة في موانئ التفريغ بالحديدة.



وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الشركة ملتزمة بتوفير هذه المادة للجميع حيث وجهت بإنزال كميات مضاعفة لتلبية الاحتياج.



وطمأنت الشركة المواطنين ومختلف القطاعات بتوّفر مادة الغاز وبكميات تكفي لتغطية الاحتياج خلال الفترة القادمة.



ولفت البيان إلى أن زيادة إقبال المواطنين على اقتناء مادة الغاز من محطات البيع المباشر، أدى إلى الازدحام في عدد من المحطات .. مؤكداً أنه لا داعي للقلق والتهافت على طلب هذه المادة.



ودعت شركة الغاز المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة سواء الإغلاق وعدم البيع أو رفع السعر في محطات البيع المباشر للسيارات عن سعر 6,500 ريال للأسطوانة 20 لتر، على الرقم (533303/01) لإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.