المؤتمرنت -

من أجل سلامتك .. نصائح إرشادية للوقاية من الصواعق اثناء الامطار

عند حدوث الصواعق الرعدية عليك اللجوء إلى أقرب بناء تصادفه والإحتماء به، وإن كنت داخل المنزل فعليك البقاء داخله وتجنّب الخروج منه،



كما أن البقاء في الداخل لا يحد تماماً من خطر الإصابة بالصواعق، وذلك لأن الصاعقة يمكن أن تتسرب إلى البناء عبر أسلاك الكهرباء والطاقة الشمسية والهاتف، أو حتى من السقف، لذلك يجب اتباع الإحتياطات التّالية - لتجنّب خطر الصواعق :



1- فصل التيّار الكهربائي عند حدوث الصّواعق عن جميع المنزل، وإبعاد الأجهزة الكهربائيّة والإلكترونيّة عن قوابس وكوابل الكهرباء والطاقة الشمسية وفصل قوابس البطارية.



2- تجنّب استخدام الماء مثل الاستحمام أو غسل الأطباق أثناء حدوث الصواعق.



3- الإبتعاد عن الأبواب والنوافذ المفتوحة تماماً بسبب تعرض الصاعقة من خلالها، والتوجّه إلى الأماكن المنخفضة في المنزل، مثل الطابق السّفلي.



4- تجنّب استخدام المصعد بتاتاً أثناء حدوث الصّواعق.



5- تجنّب استخدام الهاتف المحمول بتاتاً، وذلك لأنه يحتوي على موجات كهرومغناطيسية تساعد على جذب الصاعقة.



6 - عدم الإمساك بأجسام معدنية موصلة للكهرباء.



7- البقاء داخل السيّارة أثناء العاصفة وعدم محاولة الخروج منها، على الرّغم من أنّ البقاء داخل السيّارة ليس آمناً كلياً ولكنّه أفضل من التّواجد في الخارج، لأنّ الطبقة المعدنية للسيّارة من الخارج تفرغ البرق باتجاه الأرض.



8- الإبتعاد عن المسطّحات المائيّة مثل البحيرات وحمّامات السّباحة، وذلك لأنّ الماء يعد موصلاً جيّداً للشحنات الكهربائيّة.



9- تجنّب الوقوف مطلقاً تحت الأشجار شاهقة الطّول، إذ تجذب الأشجار الطويلة الصاعقة إليها، وكثيراً ما سمعنا عن أشجار احترقت بسبب العواصف الرعديّة ومثلها قمم التّلال والجبال الشاهقة، فالإجراء السّليم في هذه الحالة هو البحث عن أرض منخفضة أو وادٍ والبدء بالجري تجاهه.

