الأربعاء, 23-أغسطس-2023 الساعة: 09:42 م - آخر تحديث: 09:13 م (13: 06) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
المُنتصرون‮ ‬للوحدة
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
قراءة متأنية بمرثية بن حبتور في صديقه الفقيد الفضلي
محمد عبدالمجيد الجوهري
لقد خسرت جامعة عدن وأبين كلها صديقي البروفيسور/ عبدالله الفضلي
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
محمد شنيف.. كبير بإنسانيته وأخلاقه
راسل عمر القرشي
الانفجار الكبير بات وشيكاً
يحيى علي نوري
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
عيد الوحدة وضرورة التعاطي المختلف
خالد سعيد الديني
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
التآمر الشيطاني الجديد القديم لمشيخة الامارات العربية المتحدة على اليمن العظيم
محمد عبدالمجيد الجوهري
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - يحتفل المؤتمر الشعبي العام -قيادةً وقواعد وأنصاراً- بمرور 41 عاماً على تأسيسه كتنظيم وطني شعبي جماهيري، تأسس على الحوار وظل الحوار نهجاً راسخاً بتوجهاته وتعاطيه مع القضايا الوطنية

رئيس المؤتمر يكتب: موجبات الحاضر والمستقبل

صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام -
رئيس المؤتمر يكتب: موجبات الحاضر والمستقبل
يحتفل المؤتمر الشعبي العام -قيادةً وقواعد وأنصاراً- بمرور 41 عاماً على تأسيسه كتنظيم وطني شعبي جماهيري، تأسس على الحوار وظل الحوار نهجاً راسخاً بتوجهاته وتعاطيه مع القضايا الوطنية، وحل أية اختلافات أو خلافات عبر هذا النهج، وفي كل الأزمات والتحديات والفتن كان خياره المفضل وضع المشكلات والقضايا على طاولة التلاقي والتفاهم والبحث عن حلول تتجاوز أية ظروف وأوضاع صعبة.

وهذا هو ما يتمسك به المؤتمر أكثر من أي وقت مضى، ويدعو كل الأطراف والقوى السياسية الحريصة على اليمن وسيادته ووحدته واستقلاله الى أن ترص صفوفها وتتماسك في مواجهة التحديات والأخطار التي هي ذات طابع وجودي بعد أن اتضحت مؤامرات مخططات تحالف العدوان المستمر للعام التاسع على التوالي.

وفي هذا الاتجاه ونحن نتحدث عن قضايانا الداخلية الوطنية لا ينبغي أن تغيب عن قراءتنا لمشهد الأحداث المتغيرات الدولية والإقليمية لنتمكن من استشراف الآتي على نحوٍ نتمكن فيه من الانتصار على تحالف المعتدين -السعودي والإماراتي والبريطاني والأمريكي- وإسقاط رهاناتهم ومشاريعهم في تمزيق اليمن والسيطرة على موقعها الاستراتيجي ومواطن الثروات.

إن ما يعتز به المؤتمريون هو أن تنظيمهم الوطني الرائد تأسس على مبادئ وثوابت وطنية جامعة لكافة أبناء شعبنا وفي مقدمتها الوحدة والديمقراطية ورفض أي عدوان خارجي وكل أشكال التبعية والوصاية، وهذا هو الموقف لكل من ينتمي لهذا التنظيم، وهذا هو المفهوم الوحيد الذي يحدد على أساسه الانتماء المؤتمري.

وفي هذا السياق لابد من التأكيد أن مسيرة المؤتمر الشعبي العام لم تكن سهلة ومر بالكثير من المنعرجات والمنعطفات المرحلية والكبرى.. وبكل تأكيد كان هناك الكثير من الصعوبات والكبوات والأخطاء وكانت هناك مراجعات ونقد ذاتي ومازلنا في هذا الاتجاه، وكذلك الآخرين من القوى السياسية في الساحة اليمنية طوال هذه الفترة، ونحن في هذا المنحى لن نفتح ملفات الماضي القريب والبعيد لأن ما تعرض ويتعرض له الوطن والشعب اليوم يتجاوز بنا كل ذلك، بالنظر إلى التحديات والمخاطر التي تهدد حاضر ومستقبل اليمن والتي ضروراتها توجب المزيد من الوحدة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية بعيداً عن الرهانات والحسابات الفئوية والمناطقية والطائفية والمذهبية، وإجبار من شنوا علينا حرباً عدوانية على وقف عدوانهم ورفع حصارهم والانسحاب من كل شبر من اليمن بالبر والبحر إن كانوا يريدون السلام، مالم فليس أمامنا من خيار إلا المواجهة والانتصار على أولئك الأعداء وأدواتهم من العملاء والخونة والمرتزقة.

ختاماً.. نجدد الدعوة لكل أبناء الشعب الصامدين والصابرين في مواجهة العدوان إلى التلاقي والتفاهم والتصالح والحوار، وأن نوسع تفكيرنا ووعينا بسعة اليمن، وإدراك أن أعداءنا لا يريدون لنا الخير وأن مستقبلنا أن نكون موحدين، وهذه مسؤوليتنا تجاه الحاضر وأجيالنا القادمة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
أخبار: توصيات برلمانية إلزامية للحكومة
اقتصاد: الذهب يستقر عند مستوى 1900 دولار
أخبار: الوهباني يعزي بوفاة الشيخ البخيتي
عربي ودولي: حرائق الغابات تلتهم شمال المتوسط
وثائق ونصوص: بيان هـام‮ ‬بمناسبة‮ ‬‬الذكرى‮ ‬الـ41 ‬لتأسيس ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
أخبار: أجواء حارة وأمطار غزيرة على هذه المحافظات
أخبار: فقدان الوعي المفاجئ.. ما هي أسبابه؟
اقتصاد: ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
قضايا وآراء: المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
فنون ومنوعات: دب يثير الذعر في شوارع مدينة روسية
عربي ودولي: مقتل 12 جندياً بكمين جنوب غرب النيجر
رياضة: أرسنال يفوز على كريستال بالاس بصعوبة
أخبار: الحديدة.. 89 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة
أخبار: الرهوي: مرتكبو الجرائم في اليمن لن يفلتوا من العقاب
أخبار: إحالة 18 محطة كهرباء خاصة جديدة للنيابة
أخبار: النواب يستمع إلى ردود الهيئة العامة للأراضي
رياضة: ألافيس يفوز على إشبيلية بالدوري الإسباني
محافظات: ضبط كمية من الأدوية المهربة في الجوف
عربي ودولي: الاحتلال يواصل حصاره لمدينة الخليل
اقتصاد: تراجع مؤشر بورصة مسقط عند الإغلاق
أخبار: استعدّوا.. أمطار غزيرة ورياح وحبات بَرَد
إستطلاعات وتقارير: في الذكرى 41 للتأسيس.. اجماع مؤتمري على عظمة التنظيم الذي قاد التحولات الوطنية الكبرى
أخبار: في الذكرى 41 للتأسيس.. اجماع مؤتمري على عظمة التنظيم الذي قاد التحولات الوطنية الكبرى
أخبار: الأمين العام المساعد يواسي آل عكروت
فنون ومنوعات: السجن مدى الحياة لممرّضة قتلت 7 رضّع
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023