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أخبار
المؤتمر نت - رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة إلى المناضل صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر

هنأ ابوراس بالذكرى.. مجيديع: مواقف المؤتمر وتوجهاته ستظل منحازة إلى الشعب والوطن

المؤتمرنت -
هنأ ابوراس بالذكرى.. مجيديع: مواقف المؤتمر وتوجهاته ستظل منحازة إلى الشعب والوطن
رفع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية الشيخ عبدالله أحمد مجيديع، برقية تهنئة إلى المناضل صادق أمين أبوراس رئيس المؤتمر الشعبي العام، بمناسبة الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر، جاء فيها:

الأخ المناضل/ صادق أمين أبوراس - رئيس المؤتمر الشعبي العام - المحترم

بمناسبة الذكرى الحادية والاربعين لتأسيس المؤتمر الشعبي العام، لا يسعني إلا أن أرفع إليكم أحر التهاني والتبريكات ومن خلالكم إلى نواب الرئيس وإلى كل قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، وكافة أبناء شعبنا اليمني العظيم.

ان احتفالنا بهذه المناسبة لم ولن يكون مجرد احتفاء شكلي بقدر ماهو محطة من المحطات المهمة التي نلقي فيها الضوء على تجربة نضالية يمنية خالصة انجزت في ثمانينات القرن العشرين من خلال الحوار الوطني الذي خلص الى صياغة وثيقة وطنية يمنية خالصة وجامعة وشاملة هي الميثاق الوطني الذي استفتي عليه شعبنا اليمني وهو الامر الذي أدى إلى تأسيس المؤتمر الشعبي العام كتنظيم سياسي يمني خالص نجح في تجاوز كل صراعات وخلافات وتباينات تلك المرحلة التي كانت تتصارع فيها الانتماءات والتبعيات للأفكار والايدلوجيات الاقليمية والدولية وجاء المؤتمر الشعبي العام ليمثل نظرية وفكراً وطنياً معادلاً وبديلاً لتلك الأيدولوجيات ولذلك فليس بمستغرب ان يكون هو التنظيم الأكثر قدرة على الصمود والحياة وتجاوز والانتصار على كل المؤامرات والتحديات، كما انه كان وسيظل التنظيم الذي يبنى افكاره وتوجهاته السياسية ويصنع قراراته ومواقفه تجاه مختلف القضايا السياسية الداخلية والخارجية من منطلق الحرص على مصالح الوطن العليا ،والانحياز الى صفوف الشعب اليمني ،ومبادئ الدفاع عن اليمن ووحدته وسيادته واستقلالية قراره الوطني والشراكة مع أي قوى تؤمن بهذه القيم والمبادئ بغض النظر عن مدى اتفاقه او اختلافه مع افكارها وأيدولوجياتها طالما كان الوطن ومصالحه هما الجامع.

مرة أخرى أكرر تهانينا لكم بهذه المناسبة، ونتمنى لكم دوام الصحة والعافية والتوفيق في مهامكم لقيادة المؤتمر.

اخوكم/
الشيخ عبدالله احمد مجيديع
الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية








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