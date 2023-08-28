الإثنين, 28-أغسطس-2023 الساعة: 04:17 م - آخر تحديث: 04:13 م (13: 01) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
في‮ ‬الذكرى‮ ‬الـ(41) ‬لتأسيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬والتعلم‮ ‬من‮ ‬التجربة‮
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - يخوض المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، مباراة ودية أمام نظيره العراقي، اليوم الاثنين، السادسة مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء، على استاد جذع النخلة في مدينة البصرة

أولمبي اليمن يواجه اليوم نظيره العراقي في البصرة

المؤتمرنت -
أولمبي اليمن يواجه اليوم نظيره العراقي في البصرة
يخوض المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، مباراة ودية أمام نظيره العراقي، اليوم الاثنين، السادسة مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء، على استاد جذع النخلة في مدينة البصرة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار التصفيات الآسيوية للتأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.

وكان المنتخب اليمني الأولمبي قد خاض معسكراً تدريبياً خارجياً في مصر استمر لمدة 10 أيام، خاض خلاله مباراتين تمكن في الأولى من الفوز على نادي توت اف سي برباعية نظيفة، ومن ثم الخسارة أمام أولمبي النادي الأهلي بنتيجة 2/1.

وتعد المواجهة أمام الأولمبي العراقي اختباراً حقيقياً للمنتخب اليمني الأولمبي، كونه المنتخب الحاصل على بطولة غرب آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً الأخيرة التي أقيمت في العراق، وذلك قبل الذهاب إلى فيتنام لخوض التصفيات الآسيوية.

وخاض المنتخب مساء الأحد حصته التدريبية الأخيرة على الملعب الفرعي لأستاد جذع النخلة بمدينة البصرة العراقية.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
رياضة: برشلونة يقضي على فياريال بسيناريو درامي
عربي ودولي: حقيقة مقتل قائد مجموعة فاغنر الروسية
قضايا وآراء: اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
أخبار: مجيديع يواسي آل شرهان
عربي ودولي: مستوطنون يجددون اقتحامهم لباحات الأقصى
أخبار: توقعات بأمطار رعدية وارتفاع درجات الحرارة
أخبار: دائرة المنظمات الجماهيرية تهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس
أخبار: نهضة علمية وتطور اقتصادي .. بن ضبيع يهنئ أبو راس بالذكرى الـ41 للتأسيس
رياضة: توتنهام يهزم بورنموث ويتصدر البريميرليغ
رياضة: يونايتد يقلب تأخره إلى فوز مثير على نوتنغهام
رياضة: أرسنال يتعثر أمام فولهام
أخبار: أنباء بفوز نجل الأسطورة نسيم حميد على منافسه التشيكي
أخبار: أشاد بثبات المؤتمريين.. القوسي يهنئ أبو راس بذكرى التأسيس
أخبار: قرار تنظيمي بتصعيد عدد من الأعضاء إلى اللجنة الدائمة الرئيسية
قضايا وآراء: كلمة الحق
أخبار: منح المتخلفين شهر لتقديم اقرارات الذمة المالية
اقتصاد: الذهب ينهي الأسبوع على مكاسب
عربي ودولي: الاحتلال يغلق مداخل بلدة دورا في الخليل
أخبار: قيادات حزبية وسياسية تهنئ رئيس المؤتمر بالذكرى الـ41 للتأسيس
أخبار: هيئات المؤتمر تهنئ أبو راس بالذكرى الـ41 للتأسيس
أخبار: فروع المؤتمر تهنئ أبو راس بذكرى التأسيس
أخبار: الأمين العام المساعد يعزي بوفاة اللواء أحمد عبدالرزاق
أخبار: أمانة المؤتمر تشيد بمستوى حفل ذكرى التأسيس وتشكر من ساهم في انجاحه
رياضة: بيلينغهام يقود الريال إلى عبور سلتا فيغو
أخبار: هنأت بذكرى التأسيس.. جبهة النضال الشعبي تشيد بمواقف المؤتمر من قضية فلسطين
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023