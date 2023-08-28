المؤتمرنت -

أولمبي اليمن يواجه اليوم نظيره العراقي في البصرة

يخوض المنتخب الوطني الأولمبي لكرة القدم، مباراة ودية أمام نظيره العراقي، اليوم الاثنين، السادسة مساءً بتوقيت العاصمة صنعاء، على استاد جذع النخلة في مدينة البصرة، ضمن استعدادات المنتخبين لخوض غمار التصفيات الآسيوية للتأهل لنهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً.



وكان المنتخب اليمني الأولمبي قد خاض معسكراً تدريبياً خارجياً في مصر استمر لمدة 10 أيام، خاض خلاله مباراتين تمكن في الأولى من الفوز على نادي توت اف سي برباعية نظيفة، ومن ثم الخسارة أمام أولمبي النادي الأهلي بنتيجة 2/1.



وتعد المواجهة أمام الأولمبي العراقي اختباراً حقيقياً للمنتخب اليمني الأولمبي، كونه المنتخب الحاصل على بطولة غرب آسيا للمنتخبات دون 23 عاماً الأخيرة التي أقيمت في العراق، وذلك قبل الذهاب إلى فيتنام لخوض التصفيات الآسيوية.



وخاض المنتخب مساء الأحد حصته التدريبية الأخيرة على الملعب الفرعي لأستاد جذع النخلة بمدينة البصرة العراقية.