المؤتمرنت -

استشهاد طفلة في البيضاء وقصف سعودي على صعدة

استشهدت طفلة وأصيب آخر بجروح خطيرة، بنيران المرتزقة في البيضاء، فيما شنت قوات العدو السعودي اليوم قصفاً مدفعياً على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.



وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدو استهدفوا بقذائف الهاون منازل المواطنين في منطقة ذي خشب بمديرية الزاهر، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة طفل آخر بجروح خطيرة.



وفي صعدة، أفادت مصادر محلية، أن قوات العدو السعودي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة عشوائية على مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية.



وأشارت المصادر إلى أن العدو السعودي يتعمد استهداف المنازل والقرى الاهلة بالسكان بهدف بث الرعب في أوساط السكان وارتكاب جرائم وحشية بحقهم.