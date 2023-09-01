الجمعة, 01-سبتمبر-2023 الساعة: 07:57 م - آخر تحديث: 07:56 م (56: 04) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
شبوة الصابرة تودع بحزن عميق المناضل المجاهد عبدالله طرموم
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
الوحدة.. مشروع الوطن الكبير
طه هادي عيضه
استحقاقات‮ ‬الصمود‮ ‬والانتصار
غازي‮ ‬أحمد‮ ‬علي محسن‮ ❊‬
أخبار
المؤتمر نت - استشهدت طفلة وأصيب آخر بجروح خطيرة، بنيران المرتزقة في البيضاء، فيما شنت قوات العدو السعودي اليوم قصفاً مدفعياً على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة

استشهاد طفلة في البيضاء وقصف سعودي على صعدة

المؤتمرنت -
استشهاد طفلة في البيضاء وقصف سعودي على صعدة
استشهدت طفلة وأصيب آخر بجروح خطيرة، بنيران المرتزقة في البيضاء، فيما شنت قوات العدو السعودي اليوم قصفاً مدفعياً على المناطق الحدودية بمحافظة صعدة.

وأوضح مصدر أمني أن مرتزقة العدو استهدفوا بقذائف الهاون منازل المواطنين في منطقة ذي خشب بمديرية الزاهر، ما أدى إلى استشهاد طفلة وإصابة طفل آخر بجروح خطيرة.

وفي صعدة، أفادت مصادر محلية، أن قوات العدو السعودي فتحت نيران أسلحتها الرشاشة بصورة عشوائية على مناطق متفرقة بمديرية شدا الحدودية.

وأشارت المصادر إلى أن العدو السعودي يتعمد استهداف المنازل والقرى الاهلة بالسكان بهدف بث الرعب في أوساط السكان وارتكاب جرائم وحشية بحقهم.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: 45 ألفاً أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى
اقتصاد: الذهب يستقر عند 1938.92 دولار للأوقية
عربي ودولي: باكستان: مقتل 9 عسكريين بهجوم انتحاري
رياضة: نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا 2024
اقتصاد: زيادة دور "غازبروم" في السوق الصينية
فنون ومنوعات: الموت يفجع فنان مصري شهير
عربي ودولي: غرانت شابس وزيراً جديداً للدفاع في بريطانيا
محافظات: إتلاف 6 أطنان من الأجبان بأمانة العاصمة
رياضة: إنتر يتعادل مع ناشفيل بالدوري الأمريكي
علوم وتقنية: أعراض في الأذن تنذر بأمراض خطيرة!
أخبار: باراس يحذر من خطورة التوغل الأجنبي في حضرموت
اقتصاد: الذهب قرب أعلى مستوى في شهر
عربي ودولي: مصرع 63 شخصاً بحريق في جوهانسبرغ
قضايا وآراء: شبوة الصابرة تودع بحزن عميق المناضل المجاهد عبدالله طرموم
أخبار: توقعات بهطول أمطار رعدية وحرارة مرتفعة
رياضة: تشيلسي إلى الدور الثالث من كأس الرابطة
أخبار: منظمة حقوقية تدعو للكشف عن المخفيين قسريا
رياضة: آينتراخت فرانكفورت يضم الجزائري شايبي
عربي ودولي: مقتل 6 طيارين أوكرانيين في باخموت
علوم وتقنية: لمرضى السكري.. الخس يفيدكم
فنون ومنوعات: إختفاء سيارة حكومية في ظروف غامضة
محافظات: السيول تودي بحياة فتاة في الجميمة بحجة
أخبار: المحويت.. وفاة 3 أشخاص بصاعقة رعدية وغرق
أخبار: الكشف عن آلاف المخفيين قسرياً في 22 سجناً للعدوان
عربي ودولي: إصابات بمواجهات مع الاحتلال شمال الخليل
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023