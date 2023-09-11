المؤتمرنت -

توزيع 23 حراثة على مزارعي بني مطر بصنعاء

دُشن بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء اليوم، توزيع 23 حراثة صغيرة للمزارعين في ثلاث جمعيات تنموية بالمديرية، بدعم من منظمة العمل من أجل الإنسانية، وإشراف وتنسيق المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي.



ويستهدف توزيع الحراثات الذي يُنفذ في إطار برنامج تحسين الوصول إلى الأمن الغذائي المستدام من سبل المعيشة الزراعية للأسر المتضررة في اليمن، 71 مزارعا من منتسبي جمعيات جبل شعيب، وبلاد البستان، وبني قيس بالمديرية.



كما تم صرف حقيبة زراعية للمزارعين عقب إقامة دورة تدريبية لمدة ثلاثة أيام، حول قيادة الحراثات واستخدامها في الزراعة وآلية مكافحة الآفات على أشجار اللوزيات واستخدام المبيدات والأسمدة.



وخلال التدشين أشاد مدير فرع المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة عبد المعين الشريف ومدير مديرية بني مطر يحيى القنوص، بهذه الخطوة لدعم المزارعين والتي ستسهم في تعزيز جهود تحقيق النهضة الزراعية بالمديرية.



ودعا الشريف والقنوص المزارعين إلى الاهتمام بزراعة واستصلاح الأراضي الزراعية بما يُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والاستغناء عن المنتجات الخارجية. دعم منظمة العمل من أجل الإنسانية للمزارعين بالمعدات اللازمة.