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أخبار
المؤتمر نت - أعرب رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، عن خالص التعازي والمواساة لرئيس مجلس النواب

الراعي يعزي نظيره الليبي في ضحايا الفيضانات

المؤتمرنت -
الراعي يعزي نظيره الليبي في ضحايا الفيضانات
أعرب رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي، عن خالص التعازي والمواساة لرئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح في ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب تضامن اليمن برلماناً وحكومة وشعباً مع الشعب الليبي في مواجهة هذه الكارثة وما سببته من خسائر.

وعبر الراعي باسمه ونيابة عن هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب عن خالص العزاء والمواساة في ضحايا هذه الكارثة ..
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".








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