المؤتمرنت -

الفلكي الشوافي يكشف موعد بداية شهر ربيع الأول

كشف الفلكي اليمني عدنان الشوافي -الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية- عن بداية شهر ربيع الأول لعام 1445 هجرية.



وقال الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، "بالنسبة لمطالع اليمن بالحساب الفلكي يغرب قرص القمر قبل غروب شمس يوم الخميس القادم 29 صفر 1445 هجرية الموافق 14 سبتمبر 2023 ما يعني استحالة رؤية هلال في ذات الليلة من مطالع اليمن".



وأوضح الشوافي أنه "وتحت قيد القبول باختلاف المطالع تكون اليوم التالي (الجمعة) متمم شهر صفر".



وأكد الفلكي اليمني أن يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023م، هو أول أيام شهر ربيع الأول 1445 هجرية.