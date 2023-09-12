المؤتمرنت -

ولادة توأم سيامي بقلب واحد في صنعاء

نجح فريق طبي في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة، اليوم، في إجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة أنجبت توأماً سيامياً ملتصقاً من الصدر والبطن.



وأوضحت رئيس قسم الولادة بالمستشفى رئيس الفريق الدكتورة منيرة الفايق أن حالة الأم مستقرة، مبينة أن ولادة التوأم السيامي هي الولادة الحادية عشرة بالمستشفى.



بدوره أوضح أخصائي الأطفال الدكتور علي الظفري، أن التوأم السيامي في حالة حرجة ويعاني من تشوهات في الأطراف العلوية والسفلية والجهاز التناسلي.. لافتاً إلى أن السيامي ولد بقلب واحد وثلاثة أطراف علوية وثلاثة سفلية.



فيما أشادت مديرة المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب، بجهود الفريق الطبي المكون من طبيبتي النساء والولادة شورى الشلح، ورقية الشهاري، وأطباء التخدير أحمد العريفي، ولمياء سارية، وبسمة فرحان، وامتنان النجار، وفني العمليات صدام السويدي، بمتابعة وإشراف النائب الفني للمستشفى الدكتورة هناء الأديمي.



وأوضحت أن ولادة التوأم السيامي تعتبر الحالة الأولى في العام الجاري بالمستشفى والرابعة منذ عام ٢٠٢١م.