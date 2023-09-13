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المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق والسهول الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة

خذوا حذركم.. رياح وأمطار وأجواء حارة

المؤتمرنت -
خذوا حذركم.. رياح وأمطار وأجواء حارة
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار رعدية متفاوتة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والمناطق والسهول الساحلية خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، إنه يتوقع هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على أجزاء من محافظات أبين، عدن، لحج، تعز، الضالع، إب، ريمة، سهل تهامة والأجزاء الجنوبية من محافظتي حضرموت وشبوة.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة أقل شدة على أجزاء من محافظات ذمار، صنعاء، عمران، المحويت، حجة وصعدة.

ومن المحتمل أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة نهاراً في الصحارى والهضاب الداخلية حيث تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 40 – 44 درجة مئوية، حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وتتراوح درجات الحرارة بين 33- 41 درجة.

وأشار المركز إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية وخليج عدن تتراوح سرعتها بين 20 ـ 40 عقدة ورياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الشرقية ومدخل باب المندب والأجزاء الجنوبية من الساحل الغربي، تتراوح سرعتها بين 15- 25 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وذكر أن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي بلغت في الكدن: 2 ملم، الضالع : 0.2، صرفيت : 0.1، في حين هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وسهل تهامة خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية واستخدام الهواتف النقالة ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترة طويلة في المناطق المتوقع أن تشهد درجات حرارة مرتفعة.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب وجنوب البحر الأحمر.








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