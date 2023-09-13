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أخبار
المؤتمر نت - بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ

الشريف يعزي الشيخ عبدالحميد الدباء

المؤتمرنت -
الشريف يعزي الشيخ عبدالحميد الدباء
بعث الأمين العام المساعد للشئون التنظيمية للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ خالد عبدالوهاب الشريف، برقية عزاء ومواساة الى الشيخ /عبدالحميد احمد الدباء، نائب رئيس فرع المؤتمر بمديرية الحصن (محافظة صنعاء) واخيه المهندس عبدالباسط أحمد الدباء، عضو اللجنة الدائمة المحلية، وذلك فى وفاة المغفور لها – بإذن الله تعالى- والدتهم الفاضلة.

وفي برقية العزاء عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه وعظيم مواساته في هذا المصاب الأليم..

مبتهلاً الى الله العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

"انا لله وانا اليه راجعون".








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