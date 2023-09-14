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المؤتمر نت - جدد المؤتمر الشعبي العام موقفه الداعي إلى تحقيق السلام العادل والشامل للشعب اليمني والذي يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن

المؤتمر يبارك الجهود التفاوضية ويتمنى نجاحها

المؤتمرنت -
المؤتمر يبارك الجهود التفاوضية ويتمنى نجاحها
جدد المؤتمر الشعبي العام موقفه الداعي إلى تحقيق السلام العادل والشامل للشعب اليمني والذي يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن.

وفي هذا الصدد، ثمن المؤتمر الشعبي العام الجهود التي تقوم بها سلطنة عمان الشقيقة في هذا الجانب، مباركاً التحركات الأخيرة المتمثلة بزيارة الوفدين العماني والوفد الوطني إلى صنعاء ثم التوجه إلى العاصمة السعودية الرياض بغية استكمال التفاوض حول ما تم التوصل بشأنه حتى الآن وبالأخص ما يتعلق بالملف الإنساني، متمنياً لهذه الجولة النجاح والخروج بتفاهمات واتفاقات تُنفذ على أرض الواقع.

وشدد المؤتمر الشعبي العام على أهمية وضرورة أن تكون هناك نتائج إيجابية لإنهاء متطلبات الملف الإنساني وعلى رأسها تسليم المرتبات وإلغاء الحظر الجوي والبحري على المطارات والموانئ اليمنية واستكمال تبادل الأسرى الكل مقابل الكل وفتح الطرقات بين المحافظات.

واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن إنهاء الملف الإنساني سيمهد الأرضية الملائمة للذهاب نحو تحقيق السلام الذي يتطلب إيقاف العدوان وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية ورفع اليمن من الفصل السابع ورفع العقوبات المفروضة على مواطنين يمنيين وترك الحرية لليمنيين للحوار وحل خلافاتهم بعيداً عن أية تدخلات خارجية.








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