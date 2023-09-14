المؤتمرنت -

مؤتمر جامعة صنعاء يؤكد أهمية استمرار العمل التنظيمي

عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء اليوم، اجتماعاً لها في إطار عملها ونشاطها التنظيمي.



وفي الاجتماع، ثمن رئيس الفرع الدكتور علي الميري، الجهود التي تبذلها قيادة المؤتمر لإعادة تفعيل النشاط التنظيمي للمؤتمر.



وجددت قيادات المؤتمر بجامعة صنعاء إلتفافها ووقوفها خلف توجهات وتوجيهات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، مثمنة مضامين كلمته في حفل الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر، وكل الاجراءات والقرارات التي يتخذها بهدف تفعيل الأداء التنظيمي والحفاظ على وحدة المؤتمر والإسهام في خدمة العمل الوطني بشكل عام.



واستعرض الاجتماع آليات العمل القادمة، وبما يكفل تعزيز العمل التنظيمي للفرع وفقاً لظروف الواقع ومتطلبات المرحلة القادمة.



هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.