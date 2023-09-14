الخميس, 14-سبتمبر-2023 الساعة: 10:33 م - آخر تحديث: 10:23 م (23: 07) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
حكومة الخيانة والارتزاق (اليمنية) تواصل بيع خيرات اليمن لممثلي دول العدوان
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
أصعب اختبار للتحالف
يحيى علي نوري
المؤتمر‮ ‬نقطة‮ ‬تحول‮ ‬مهمة‮ ‬في‮ ‬تاريخ‮ ‬اليمن
عبد‮السلام‮ ‬الدباء
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
المؤتمر ودوره في صياغة مستقبل اليمن
د. أبو بكر القربي
الأصبحي: عاش وحدوياً ومات وحدوياً
الدكتور علي مطهر العثربي
الحدث‮ ‬التاريخي
فاطمة‮ ‬الخطري
أخبار
المؤتمر نت - عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء اليوم، اجتماعاً لها في إطار عملها ونشاطها التنظيمي

مؤتمر جامعة صنعاء يؤكد أهمية استمرار العمل التنظيمي

المؤتمرنت -
مؤتمر جامعة صنعاء يؤكد أهمية استمرار العمل التنظيمي
عقدت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بجامعة صنعاء اليوم، اجتماعاً لها في إطار عملها ونشاطها التنظيمي.

وفي الاجتماع، ثمن رئيس الفرع الدكتور علي الميري، الجهود التي تبذلها قيادة المؤتمر لإعادة تفعيل النشاط التنظيمي للمؤتمر.

وجددت قيادات المؤتمر بجامعة صنعاء إلتفافها ووقوفها خلف توجهات وتوجيهات رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، مثمنة مضامين كلمته في حفل الذكرى الـ41 لتأسيس المؤتمر، وكل الاجراءات والقرارات التي يتخذها بهدف تفعيل الأداء التنظيمي والحفاظ على وحدة المؤتمر والإسهام في خدمة العمل الوطني بشكل عام.

واستعرض الاجتماع آليات العمل القادمة، وبما يكفل تعزيز العمل التنظيمي للفرع وفقاً لظروف الواقع ومتطلبات المرحلة القادمة.

هذا وقد ناقش الاجتماع عدداً من القضايا المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: اتفاق لوقف إطلاق النار في عين الحلوة
محافظات: إتلاف 10 أطنان من التفاح الفاسد بالبيضاء
اقتصاد: مؤشر بورصة مسقط يغلق مرتفعاً
عربي ودولي: العراق يعلن القبض على 7 إرهابيين
أخبار: بدءُ صرف الكفالة الشهرية لأبناء الشهداء
أخبار: الأرصاد يحذر: أمطار غزيرة وحرارة شديدة
عربي ودولي: شهداء وجرحى بانفجار شرق مدينة غزة
أخبار: إتلاف كميات كبيرة من المواد المخدرة بالحديدة
عربي ودولي: عشرات القتلى بحريق مبنى سكني في فيتنام
فنون ومنوعات: المغاربة يرفضون مساعدات دنيا بطمة
أخبار: انخفاض أسعار الجمبري في صنعاء
عربي ودولي: اقتحامات ومواجهات في الضفة
رياضة: البرازيل تتخطى بيرو والأرجنتين تتألق
أخبار: 64 خرقاً لوقف النار بالحديدة في 24 ساعة
أخبار: الشريف يعزي الشيخ عبدالحميد الدباء
رياضة: فوز إسبانيا وإيطاليا في تصفيات يورو 2024
أخبار: الأمين العام يطمئن على صحة الشيخ مجيديع
علوم وتقنية: هل هناك مخلوقات فضائية؟
اقتصاد: الذهب ينخفض عالمياً
أخبار: تحذير من “زلزال” و”تسونامي” يضربان هذا المكان
محافظات: الإفراج عن سجناء في المحويت
أخبار: خذوا حذركم.. رياح وأمطار وأجواء حارة
عربي ودولي: ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ليبيا
فنون ومنوعات: إلهام شاهين: أنقذوا ليبيا من إعصار دانيال
أخبار: بن حبتور يشدد على تنفيذ خطة تشغيل ميناء الحديدة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023