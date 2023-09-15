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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة على عدة محافظات وأجواء حارة

هطول امطار متوقعة على 9 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
هطول امطار متوقعة على 9 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة على عدة محافظات وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في المناطق الصحراوية والساحلية، خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة يصحبها الرعد قد ترافقها حبات البرد أحياناً على أجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، إب، تعز، الضالع، لحج وسهل تهامة.

ويُتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات صعدة، عمران، صنعاء، البيضاء، شبوة، أبين، حضرموت والسواحل الجنوبية والغربية.

وأشار المركز إلى احتمال أن تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 ـ 43 درجة مئوية، فيما تكون حارة ورطبة في المناطق والسهول الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 33- 40.

ومن المحتمل هبوب رياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 - 35 عقدة ، ورياح معتدلة إلى نشطة على أجزاء من السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن وباب المندب تتراوح سرعتها بين 10-20 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ تعز: 57.6 ملم، ذمار: 5.2، السدة: 2.7، صرفيت: 0.1 ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على أجزاء من المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية واستخدام الهواتف النقالة ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار.

ونصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس والإكثار من شرب السوائل في المناطق المتوقع أن تشهد درجات حرارة مرتفعة.

كما حذر الصيادين وربابنة السفن ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى وخليج عدن والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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