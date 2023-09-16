المؤتمرنت -

الشريف يطمئن على صحة مجيديع

اجرى الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف الامين العام المساعد للشؤون التنظيمية بالمؤتمر الشعبي العام اتصالا هاتفيا بالأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشيخ عبدالله احمد مجيديع الذي يرقد في أحد مستشفيات المملكة الاردنية .



وخلال الاتصال اطمأن الشريف على صحة مجيديع بعد ان اجرى الأخير عملية جراحية ناجحة ، متمنيا له الشفاء العاجل .



من جانبه عبر الشيخ عبدالله مجيديع عن شكره وتقديره للشيخ خالد الشريف ولكل قيادات المؤتمر التي تواصلت به واطمأنت على صحته ، مؤكدا بذات الوقت أنه في تحسن مستمر.



