المؤتمرنت -

إب: فعالية رسمية ومسيرة ضوئية احتفاءا بذكرى المولد النبوي

انطلقت بمحافظة إب مسيرة ضوئية لناقلات بترول، نظمها فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة بالتنسيق مع اتحاد المحطات البترولية، بذكرى المولد النبوي الشريف.



وجابت المسيرة التي شاركت فيها أكثر من 85 ناقلة متوشحة بلوحات ضوئية خضراء وعبارات معبرة عن الفرحة بحلول هذه المناسبة الدينية الجليلة، شوارع مدينة إب.



وخلال المسيرة التي شارك فيها وكيل المحافظة قاسم المساوى، أوضح مدير فرع شركة النفط بالمحافظة محمد الأشرم، أن المسيرة تأتي بالتنسيق مع قيادتي المحافظة والمنطقة العسكرية الرابعة وشركة النفط اليمنية في إطار الأنشطة التي تنفذها الشركة للاحتفاء بالمولد النبوي.



وبين أن الناقلات ستشارك في المسيرة الضوئية بمحافظة الحديدة ابتهاجاً بقدوم ميلاد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتعبير عن ارتباط اليمنيين برسول الأمة منذ فجر الإسلام وما يكنون له من تعظيم وتوقير.



إلى ذلك، دشن محافظ إب عبدالواحد صلاح، اليوم، فعاليات مهرجان الرسول الأعظم، للإبداع والمسابقات الإنشادية والشعرية والمهارات الابداعية والفلكلور الشعبي، ابتهاجا بذكرى المولد النبوي الشريف.



يهدف المهرجان الذي ينظمه في أسبوع مكتب الإرشاد والحج والعمرة بالمحافظة، إلى إحياء ذكرى مولد النبي الخاتم، وسيرته العطرة من خلال فعاليات ثقافية وإبداعية وفقرات من التراث الشعبي.



وقُدمت في فعالية التدشين بحضور رئيس اللجنة الرئاسية - مستشار رئيس المجلس السياسي الأعلى العلامة محمد مفتاح، وعضو مجلس الشورى نبيل الحبيشي وعضوي اللجنة نائب وزير الأشغال المهندس محمد الذاري ووكيل وزارة الإدارة المحلية عمار الهارب، ومساعد قائد المنطقة العسكرية الرابعة العميد محمد الخالد، ورئيس جامعة إب الدكتور نصر الحجيلي قصائد شعرية وموشحات دينية ومقطوعات إنشادية لفرقة مدرسة شهيد القرآن، وفقرات من التراث الشعبي ابتهاجاً بالمناسبة.



وخلال الفعالية التي شارك فيها وكيلا المحافظة الدكتور أشرف المتوكل، وقاسم المساوى، ونائب رئيس جامعة إب الدكتور عبدالله الفلاحي وأمين الجامعة عبدالملك السقاف، وقيادات محلية وتنفيذية وأمنية وشخصيات اجتماعية، كرّم المحافظ صلاح، الشبل مجاد القادري بمبلغ مالي تشجيعاً على تميزه في إلقاء قصيدة في مدح الرسول الأعظم.

