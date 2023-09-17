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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات،

توقعات بهطول امطار متفرقة في 8 محافظات يمنية

المؤتمرنت -
توقعات بهطول امطار متفرقة في 8 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفرقة ومتفاوتة الشدة على عدد من المحافظات، وأجواء حارة في المناطق الصحراوية والساحلية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً بعضها غزيرة على سهل تهامة والساحل الغربي وأجزاء من محافظات حجة، المحويت، ريمة، ذمار، تعز، الضالع ولحج.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على مرتفعات أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت، المهرة، صنعاء، عمران وصعدة.

ووفق المركز يُحتمل أن تكون الأجواء حارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 44 درجة مئوية، وحارة ورطبة في السهول والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 34- 41 درجة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى قوية حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 20 - 40 عقدة وهبوب رياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 12-22 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية وتم قياسها في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ الكدن : 31.6ملم، الضالع : 7.3، تعز : 2.1، صرفيت : 0.2ملم.

كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، إب، ريمة، ذمار، حجة، المحويت وسهل تهامة، خارج نطاق محطات الرصد.

وحذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الأودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية في سهل تهامة والمرتفعات الغربية المحاذية له والمرتفعات الوسطى من البلاد، وكذلك من التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة.

ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وبالإكثار من شرب السوائل في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد دعا المركز الصيادين ومرتادي البحر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة جراء اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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