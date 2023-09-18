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المؤتمر نت - خلال شهر سبتمبر الجاري، وتحديدا في النصف الأول منه تعرضت 10 دول من مختلف أنحاء الكرة الأرضية لفيضانات

شهر الفيضانات.. 10 دول تعرضت لحوادث مدمرة في سبتمبر

المؤتمرنت -
شهر الفيضانات.. 10 دول تعرضت لحوادث مدمرة في سبتمبر
خلال شهر سبتمبر الجاري، وتحديدا في النصف الأول منه تعرضت 10 دول من مختلف أنحاء الكرة الأرضية لفيضانات مدمرة نتيجة التغيرات القاسية للمناخ في الأيام الأولى من الشهر، بدأت أولها من هونغ كونغ وصولا إلى ليبيا مرورا بعدد من الدول الأوروبية والآسيوية.

ويرجع خبراء مختصون بالمجال البيئي السبب الأول للفيضانات الشديدة إلى ارتفاع درجات الحرارة بسبب تغيرات المناخ، فضلاً عن عدد من العوامل البيئية الأخرى.



بداية سبتمبر اجتاح إعصار شديد مدينة هونغ كونغ، واقتلع الأشجار وأغرق المدينة.
ضربت العاصفة دانيال مساحات واسعة من منطقة البحر الأبيض المتوسط، نتيجة لنظام الضغط المنخفض القوي للغاية، شملت أجزاء من تركيا واليونان وليبيا، كان للأخيرة نصيب الأسد من أضراره.

شهدت آسيا أيضا عواصف مميتة وغير مسبوقة، حيث ضرب إعصاران هماساولا وهايكوي المنطقة في غضون أيام من بعضهما البعض خلال الأسبوع الأول من سبتمبر، مما تسبب في أضرار واسعة النطاق في جزيرة تايوان ومدينة هونغ كونغ.

وسجلت البرازيل أكثر من 30 حالة وفاة الأسبوع الماضي بعد هطول أمطار غزيرة وفيضانات في ولاية ريو غراندي دو سول، وهي أسوأ كارثة طبيعية تضرب الولاية منذ 40 عاما.

وفي الولايات المتحدة تصدر مهرجان "الرجل المحترق" عناوين الأخبار الدولية بعد أن ضربت عاصفة ماطرة غزيرة المنطقة، حيث طلب من عشرات الآلاف من الحاضرين الحفاظ على الطعام والماء بينما تقطعت بهم السبل في صحراء نيفادا، وفق (CNN).








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