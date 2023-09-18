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أخبار
المؤتمر نت - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة

أجواء حارة وامطار متوقعة في 5 محافظات

المؤتمرنت -
أجواء حارة وامطار متوقعة في 5 محافظات
توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية هطول أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة على عدة محافظات، وأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على المناطق الساحلية والصحراوية خلال الـ 24 ساعة القادمة.

وقال المركز في نشرته الجوية اليوم إنه يتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة مصحوبة بالرعد أحياناً على سهل تهامة والمرتفعات الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها وأجزاء من محافظات لحج، تعز، ذمار، الضالع وريمة.

ومن المتوقع أيضاً هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مرتفعات المحويت، حجة، وصعدة ومحافظات أبين، البيضاء، شبوة، حضرموت والمهرة.

وحسب المركز قد تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في الصحارى والهضاب الداخلية تتراوح درجات الحرارة العظمى بين 38 - 42 درجة مئوية، حارة ورطبة في السهول والمناطق الساحلية وأرخبيل سقطرى تتراوح درجات الحرارة بين 34- 38 درجة.

وأشار إلى احتمال هبوب رياح نشطة إلى شديدة حول أرخبيل سقطرى تتراوح سرعتها بين 15 ـ 30 عقدة وهبوب رياح معتدلة إلى نشطة على السواحل الشرقية والجنوبية وخليج عدن ومدخل باب المندب تتراوح سرعتها بين 10-20 عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وأفاد المركز بأن كمية الأمطار التي هطلت خلال الـ24 ساعة الماضية في بعض محطات الرصد الجوي جاءت على النحو الآتي/ الكدن: 18.8 ملم، إب : 4.3، تعز : 3.2، الضالع : 1.1، صرفيت: 0.1 ملم، كما هطلت أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات حضرموت، شبوة، ريمة، ذمار، حجة والمحويت وكانت خارج نطاق محطات الرصد.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد حذر المركز المواطنين من التواجد في بطون الاودية وممرات السيول ومن العواصف الرعدية في سهل تهامة والمرتفعات الغربية المحاذية له والمرتفعات الوسطى من البلاد، ومن التدني في مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب أو السحب المنخفضة.

ودعا إلى عدم التعرض لأشعة الشمس اللافحة في الصحارى والهضاب الداخلية والمناطق والسهول الساحلية.

كما حذر الصيادين ومرتادي البحر من اضطراب البحر وارتفاع الموج حول أرخبيل سقطرى والسواحل الجنوبية والشرقية ومدخل باب المندب.








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