المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 3 أكتوبر

في مثل هذا اليوم 3 أكتوبر شن طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي عشرات الغارات على مختلف المحافظات أسفرت عن شهداء وجرحى وتدمير في الممتلكات الخاصة والبنية التحتية.



ففي 3 أكتوبر 2015، استشهدت امرأة وطفلتان ودمر منزل وتضرر عدد من المنازل المجاورة بغارات لطيران العدوان على منطقة بني صياح بمديرية رازح الحدودية في محافظة صعدة، فيما استشهد ثلاثة مواطنين بينهم طفل وجرح خمسة آخرين ودمر منزل مجاور وعدد من المحلات التجارية إثر ست غارات على السوق الشعبي بمنطقة مران في مديرية حيدان، ودمر مشروع كهرباء بالمديرية.



وأصيب مواطنان ودمر منزلان جراء 18 غارة شنها الطيران على منطقة البقع ووادي آل أبو جبارة بمديرية كتاف، كما شن غارتين على منطقة الجيرة بالمديرية.



طيران العدوان شن ست غارات على منطقة آل مجدع بمديرية باقم، وغارتين على سوق المهاذر، وسلسلة من الغارات على منطقة محضة بمديرية سحار أدت إلى تدمير منزل مواطن.



وفي أمانة العاصمة استهدف الطيران المعادي منطقة النهدين بمديرية السبعين بـ 17 صاروخا وقنابل، وبثلاثة صواريخ منطقتي الحفاء ونقم وشن غارات على سعوان مما أدى إلى تضرر عدد كبير من منازل المواطنين.



وشن طيران العدوان أكثر من 18 غارة على مدينة حرض بمحافظة حجة، استهدفت أبراج اتصالات كانت قد دمرت سابقا ومناطق وقرى غير آهلة بالسكان نظرا لنزوح الأهالي منها خلال الاشهر الماضية جراء القصف المتواصل.



وشن طيران العدوان سلسلة غارات على مركز أبو نشطان في منطقة بوسان بمديرية أرحب وثلاث غارات على مزرعة في منطقة المساجد بمديرية بني مطر محافظة صنعاء، وعدة غارات على أحياء سكنية متفرقة بمدينة البيضاء ووادي مشعبة بمديرية مكيراس في محافظة البيضاء.



واستهدف الطيران المعادي بغارة مدينة الشرق بمديرية جبل الشرق في محافظة ذمار ما أدى إلى تدمير منزل بالقرب من ادارة أمن المديرية وإلحاق اضرار بالعديد من منازل المواطنين المجاورة لها.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد صيادان وأصيب أربعة آخرين في ثلاث غارات شنها طيران العدوان على مدينة المخا بمحافظة تعز إحداها استهدفت قوارب الصيادين ودمرتها، وشن غارة على منطقة واحجة.



واستشهد مواطن وأصيب سبعة آخرين جراء غارات طيران العدوان على مدينة ذمار وتضرر عدد من منازل المواطنين ومخزن للبطاطا تابع لشركة انتاج بذور البطاطيس، كما شن سبع غارات على معسكر قوات الأمن ودمر بثلاث غارات مبنى قيادة قوات الأمن المركزي، وغارة تسببت في حفرة كبيرة جوار المبنى، فيما دمرت ثلاث غارات أخرى صالة الطعام والتي سبق استهدافها.



إلى ذلك استشهد طفلان وجرح آخر في قصف مدفعي للمرتزقة على منطقة ملاحا بمديرية المصلوب في محافظة الجوف، في حين استهدف طيران العدوان بثلاث غارات منطقة الصبرين بمديرية خب والشعف خلفت أضراراً كبيرة بمزارع المواطنين.



وشن طيران العدوان في محافظة صعدة عشر غارات على منطقة الثعبان وأربع غارات على منطقتي مندبة وآل الزماح بمديرية باقم ، وسبع غارات على منطقتي الفرع والقمع بمديرية كتاف استهدفت إحداها سيارة مواطن ما أدى إلى تدميرها، وشن غارتين على منطقة الغيل وخمس غارات على منطقة البقع بمديرية كتاف، وغارتين على منطقة الضيعة بمديرية شدا وغارتين على مديرية الظاهر خلفت أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين.



واستهدف الطيران المعادي بست غارات مناطق متفرقة بمديرية صرواح في محافظة مأرب، وبغارتين منطقة الغوش في مديرية همدان بمحافظة صنعاء ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على منطقة كهبوب في محافظة لحج، واستهدف منطقة النقوب بمحافظة شبوة وشن غارتين على مبنى بريد ميدي وغارتين على منطقة الجر وأربع غارات على منطقة بحيص بمديرية عبس وتسع غارات على مديريتي حرض وميدي، وغارتين على منطقة شقدم في المزرق بمحافظة حجة.



وفي أمانة العاصمة شن الطيران المعادي أربع غارات على منطقة عطان وغارة على منطقة عصر، وغارتين على حي الروضة، وغارتين على كلية الهندسة العسكرية، كما استهدف بغارتين شبكة الاتصالات في منطقة مسعود بمديرية سنحان وبغارة منطقة بني بارق وبغارتين منطقة غليمة، وشن غارة على منطقة المدفون بمديرية نهم في محافظة صنعاء.



وفي قطاعي نجران وجيزان، شن الطيران غارة على منطقة الشرفة وغارتين على جبل الدود.



وفي 3 أكتوبر 2017، استهدف طيران العدوان بغارة مزرعة مواطن بمديرية المصلوب في محافظة الجوف أسفرت عن نفوق عدد من الأبقار وأضرار كبيرة بالمزرعة.



وشن طيران العدوان خمس غارات على منازل وسيارات المواطنين بمديرية باقم وغارة على مديرية شدا وغارة على منطقة آل مقنع بمديرية منبه وغارة على الطريق العام أسفل جبل مران بمديرية حيدان في محافظة صعدة.



الطيران المعادي شن 15 غارة على مديريتي حرض وميدي وغارة على محطة وقود بمديرية عبس في محافظة حجة، كما شن عشر غارات متفرقة على الشرفة في نجران وغارتين على وادي جارة وجبل الدود في جيزان.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، أصيب مواطن جراء قصف صاروخي ومدفعي سعودي على مناطق سكنية بمديرية منبه في محافظة صعدة، كما استهدف قصف مماثل منازل ومزارع المواطنين في مديرية باقم.



ودمر طيران العدوان بغارتين شاحنة على الخط العام في منطقة بني حسن بمديرية عبس محافظة حجة.



وفي 3 أكتوبر 2019، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مناطق الجرشب ويام في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، في حين استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة.



ونفذ مرتزقة العدوان تمشيطاً مكثفاً بالعيارات المتوسطة والخفيفة على الأحياء السكنية في شارع الـ 50 بمدينة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان سبغ غارات على مديرية مدغل، وثلاث غارات على مديرية صرواح وغارتين على مديرية رحبة في



محافظة مأرب وغارة على منطقة اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف، وغارة على منطقة المزرق بمديرية حرض محافظة حجة، وغارة على مديرية ردمان بمحافظة البيضاء.



طيران العدوان شن ست غارات على الفرع بمديرية كتاف وغارة على مديرية باقم في صعدة وثلاث غارات على البقع قبالة نجران.



وفي محافظة الحديدة، قصف مرتزقة العدوان بـ26 قذيفة مدفعية ودبابة قرى الشجن والجربة بمدينة الدريهمي، واستهدفوا بصاروخ كاتيوشا منزل مواطن في قرية الجربة، بالتزامن مع استهداف قرى الشجن والجربة والمُنْقُم والدحفش بالأعيرة الثقيلة.



وفي 3 أكتوبر 2021، استهدف طيران العدوان بـ20 غارة مديرية الجوبة وبثلاث غارات مديرية صرواح في محافظة مأرب، وبخمس غارات مديرية كتاف في محافظة صعدة.



وشن الطيران التجسسي 11 غارة على حيس والفازة والجبلية بمحافظة الحديدة، فيما استحدث المرتزقة تحصينات قتالية في المناطق نفسها، وقصفوا بـ 108 قذائف مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.