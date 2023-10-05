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المؤتمر نت - ناقش اجتماع عقد بميناء الصليف بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس بحري ياسر محمد أحمد، اليوم، نشاط الميناء، وأبرز احتياجاته ومتطلباته التشغيلية

ميناء الحديدة يستقبل 87 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن

المؤتمرنت -
ميناء الحديدة يستقبل 87 سفينة بحمولة 2.7 مليون طن
ناقش اجتماع عقد بميناء الصليف بمحافظة الحديدة، اليوم، برئاسة رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية المهندس بحري ياسر محمد أحمد، اليوم، نشاط الميناء، وأبرز احتياجاته ومتطلباته التشغيلية لمواكبة حركة نشاط تدفق السفن اليه.

واستعرض الاجتماع الذي ضم إدارة الميناء والعاملين فيه،التصورات والمقترحات بشأن المشاريع التطويرية وتفعيل نشاط الميناء ومنها تعديل لائحة معدلات التفريغ، وتخصيص مساحة لإنشاء مكاتب للشركات الملاحية والخدمات، وانشاء برج مراقبة للسفن بالرصيف، وتسوية الساحات الداخلية للميناء، واستكمال صيانة الأبراج والرمانات وأغطية تصريف المياه، وتركيب فندرات للرصيف الغربي وتوفير ميزان معدات مناولة البضائع.

وأقر الاجتماع، تكليف إدارة المشاريع بإعداد تصورات إنشاء عدد من المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لخدمات الميناء، كما أقر الزام جميع الجهات العاملة بالميناء العمل بمعايير الحفاظ على البيئة.

وفي الاجتماع أكد رئيس المؤسسة، الحرص على توفير الاحتياجات الضرورية واللازمة لميناء الصليف ورفده بالمشاريع التطويرية بما يعزز من جهود سرعة التفريغ والتقليل من معدلات فترة بقاء السفن في الأرصفة.

وحث إدارة الميناء والعاملين فيه على تحسين الأداء، وتعزيز التعاون والتنسيق بين إدارة الميناء والجهات ذات العلاقة والمتعاملين معها، ومعالجة القضايا التي تواجه الميناء في تنفيذ وتحسين وتسهيل خدماته.

فيما استعرض نائب مدير الميناء، حسين ناصر، النشاط العام للميناء خلال الفترة "يناير - سبتمبر" من العام الجاري 2023م، لافتا الى أن الميناء استقبل خلال هذه الفترة 87 سفينة وناقلة بحمولة إجمالية بلغت مليونين و764 ألفا و592 طنا من البضائع والمواد المتنوعة والوقود.

عقب ذلك اطلع رئيس المؤسسة على خدمات عدد من المرافق التابعة لميناء الصليف والأنشطة التجارية والملاحية في أرصفة وساحات الميناء، وحركة مناولة وتفريغ السفن والخدمات المقدمة لها.

وأشاد بما لمسه من جهود في تقديم خدمات تفريغ البضائع، وتقديم التسهيلات، والتكامل بين مختلف المرافق العاملة في الميناء مع الشركات الملاحية.. مشددا على ضرورة بذل المزيد من الجهود لرفع مستوى كفاءة خدمات الميناء.

كما زار اللنش القاطر"رأس عيسى" واستمع من المختصين فيه لشرح حول مدى قدرته في عملية القطر والإرشاد للسفن الواصلة.

الى ذلك تفقد رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، ميناء راس عيسى النفطي والمشاريع التطويرية الجارية فيه للارتقاء بخدماته، واستمع من مدير المنشأة إبراهيم مقبل إلى شرح حول نشاط الميناء وحركة تدفق الناقلات النفطية إليه وعملية تفريغ وضخ الوقود إلى الخزانات والتحميل إلى القواطر وتوزيعها على المحافظات.

وقد نوه رئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر، بدور العاملين والمهندسين والفنيين والإداريين ومستوى جهودهم في صيانة المعدات والآليات وصمودها خلال فترة العدوان والحصار.








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