المؤتمرنت -

منتخب اليمن يضرب سيرلانكا بثلاثية نظيفة

حقق المنتخب الوطني الأول، فوزاَ كبيراً على نظيره السيرلانكي بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن ذهاب الدور الأول من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.



بهذا الفوز وضع المنتخب اليمني قدماً نحو التأهل للمرحلة الثانية، بانتظار ماستسفر عنه مباراة الإياب المقبلة أمام سيرلانكا الخميس المقبل.



وأنهى الأحمر الكبير الذي يقوده المدرب التشيكي سكوب، الشوط الأول متقدما بهدف النجم أحمد ماهر بعدما تلاعب بأكثر من مدافع سيرلانكي، ليركن الكرة في الشباك.



وفي منتصف الشوط الثاني، أضاف ناصر محمدوه الهدف الثاني للمنتخب الوطني، بتسديدة ذكية من خارج خط الـ18، سكنت في الشباك السيرلانكية، وقبل إنتهاء المباراة بلحظات عزز الغزال عبد الواسع المطري النتيجة بهدف ثالث، إثر كرة ثابتة أودعها في المقص الأيمن، ليقترب أقيال اليمن من التأهل للمرحلة الثانية.