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رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ راجح يعقوب

بعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق بن أمين أبوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ راجح بن عبدالله يعقوب، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء وخدمة الوطن والمجتمع.



وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص العزاء وعظيم المواساة لشقيق الفقيد الشيخ هادي بن عبدالله يعقوب، ونجل الفقيد الشيخ أمين راجح عبدالله يعقوب، وكافة آل يعقوب بمديرية برط العنان محافظة الجوف في هذا المصاب.



وأشاد أبو راس، بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية والقبلية المشرفة، وجهوده الكبيرة في حل مشاكل المواطنين وأصلاح ذات البين.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.



” إنا لله وإنآ إليه راجعون”.