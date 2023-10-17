المؤتمرنت -

منتخب اليمن يكتفي بالتعادل مع سريلانكا ويؤكد تأهله

بلغ المنتخب اليمني الأول المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأسي العالم وآسيا، رغم تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام سريلانكا.



وكان المنتخب الوطني بقيادة المدرب التشيكي سكوب، قد فاز في لقاء الذهاب بثلاثة أهداف نظيفية، قبل أن يتعادل اليوم إيابا أمام سيرلانكا صاحبة الأرض والجمهور.



وأحرز هدف الأحمر الكبير النجم عبدالواسع المطري من تسديدة قوية في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، فيما عادلت سريلانكا النتيجة في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليضمن أقيال اليمن التواجد في المرحلة الثانية التي من المقرر أن تنطلق الشهر المقبل.