المؤتمرنت -

منخفض جوي قادم.. الأرصاد يطلق تحذير عاجل

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من منخفض جوي يتحول إلى عاصفة مدارية تضرب السواحل الشرقية وسقطرى خلال الساعات القادمة.



وقال المركز في نشرته الجوية اليوم، تشير تحاليل المركز الوطني للأرصاد والأنذال المبكر ومعطيات الرصد الجوي والتنبؤات العددية وصور الاقمار الاصطناعية إلى تشكل منخفض جوي مداري عند خط عرض 9.3 وطول 61.7 جنوب غرب بحر العرب ويبعد عن سواحل - سقطرى 920 كم. - المهرة 1280 كم.- المكلا 1500 كم.



متوقعاً ان يتحرك باتجاه غرب شمال غرب موقعه الحالي متحولاً إلى عاصفة إعصاريه خلال الـ 24 ساعة القادمة مع احتمال تطوره عاصفة إعصاريه شديدة خلال الـ 48 ساعة القادمة.



واشار المركز ان الطقس المصاحب للمنخفض الجوي المداري :-



- رياح نشطة إلى قوية تتراوح سرعتها من 20 -28 عقدة.



- تشكل للسحب الركامية والركامية المزنية مع امكانية هطول امطار رعدية متفاوتة الشدة على المياه الإقليمية لبلادنا شرق وجنوب شرق سقطرى وأجزاء من الأرخ بيل.



- اضطرب البحر وإرتفاع الموج يتراوح بين ( 3- 4 متر ) جنوب غرب بحر العرب والمياه المجاوره لها.



وحذر المركز ربابنة السفن والصيادين في مياهنا الإقليمية المذكورة أعلاه من اضطراب البحر وارتفاع الموج، ونبه المواطنين في أرخبيل سقطرى بعدم التواجد في ممرات السيول أثناء وبعد هطول الامطار.



ودعا المركز الجهات المسئولة ذات العلاقة في الدولة باتخاد الاجراءات والتدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، كما دعا المواطنين بمتابعة النشرات والتقارير عن المركز.