المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 21 أكتوبر

في مثل هذا اليوم 21 أكتوبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المدنيين في منازلهم والطرقات ودمر المدارس والمساجد والبنية التحتية في عدة محافظات ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات.



ففي 21 أكتوبر 2015، استشهد مواطنان وأصيب ثالث جراء غارتين شنهما طيران العدوان على جامع حضران ومنزل أحد المواطنين في منطقة الشرفة بمديرية بني حشيش محافظة صنعاء، فيما أصيب مواطنان إثر استهداف الطيران



مزرعة شرقي شيعان ومنطقة بيت الأحمر ومنازل ومزرعة في مديرية سنحان كما شن غارات على جبل الخطفة مابين المحاقرة والتخراف.



وشن طيران العدوان أربع غارات على مدرسة مقريش ومنزل أحد المواطنين في وادي رجام، وأربع غارات أخرى على جبل الكرع بالمديرية نفسها، أسفرت عن أضرار في الأراضي الزراعية، وخمس غارات على منطقة اللحف في مديرية بلاد الروس، وغارة على منطقة درب عسكر في مديرية الطيال محدثا أضراراً بليغة بمواقع مخصصة لتجفيف العنب.



واستشهد أربعة من نزلاء سجن الجند بمحافظة تعز وأصيب آخرون جراء غارات لطيران العدوان، وأصيب مواطنان في غارات على الخط العام بمديرية المخا، واستهدف بوابة المحطة البخارية في المخا ومحلات تجارية في مديرية الراهدة، وشن غارتين على مديرية الصلو، واستهدف جامعة تعز في حبيل سلمان والقصر الجمهوري ونقطة وادي صالة وعددا من المناطق بمدينة تعز ما أدى إلى تضرر العديد من منازل المواطنين والممتلكات والمنشآت العامة والخاصة.



وفي محافظة صعدة استشهد مواطنان في غارات لطيران العدوان استهدفتا منزلين في منطقة غمار والشوارق بمديرية رازح كما أصيب مواطن جراء استهداف منطقة ولد مسعود بمديرية سحار ومنطقة الجعملة بمديرية مجز، ودمر مدرسة بمنطقة آل سالم في مديرية كتاف.



وشن طيران العدوان غارة على منزل المواطن أحمد عبدالله الشرفي، بمدينة عبس في محافظة حجة، وخمس غارات على مدينة حرض استهدفت منازل مواطنين ومنشآت حكومية وخاصة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن طيران العدوان غارتين على مديرية عسيلان بمحافظة شبوة، وغارتين على طريق نقيل بن غيلان في مديرية نهم بمحافظة صنعاء متسبباً في أضرار مادية.



وشن طيران العدوان غارة على جبل هيلان وغارتين على وادي ضوار بمديرية صرواح في محافظة مأرب واستهدف المرتزقة بقذائف المدفعية منزلا لأحد المواطنين في المديرية وبالمدفعية والصواريخ منطقتي ملح والربيعة.



وتعرض عدد من المناطق بمديريتي شدا ومنبه الحدوديتين بمحافظة صعدة لقصف صاروخي سعودي استهدف منازل المواطنين وممتلكاتهم والطرق العامة، في حين شن الطيران أربع غارات على منطقه البقع، وأربع غارات على منطقة المليل بمديرية كتاف.



وقصف العدو السعودي بالصواريخ مديرية ميدي بمحافظة حجة، فيما قصف المرتزقة مناطق قيفة والزاهر ومكيراس وذي ناعم في محافظة البيضاء بالأسلحة المتوسطة والخفيفة، كما استهدفوا مديرية عسيلان في محافظة شبوة بمختلف الأسلحة.



وفي محافظة تعز استهدف المرتزقة بالرشاشات الثقيلة والأسلحة الخفيفة والمتوسطة مناطق قشابة والحمراء والغاوي بمديرية الوازعية، ومدينة تعز وكرش والعمري وذوباب.



طيران العدوان شن غارتين على مديرية الغيل بمحافظة الجوف، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والصواريخ مناطق العقبة والمصلوب والغيل، وبعدد من قذائف المدفعية وادي سريم وقرى الحمدة والروضة بمديرية حريب القراميش في محافظة مأرب، واستهدفوا مناطق متفرقة بمنطقة العبدية بالقصف الصاروخي.



واستهدف المرتزقة السلسلة الجبلية لمنطقة كهبوب في محافظة لحج بالرشاشات الثقيلة، كما استهدفوا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة مناطق رمة وناصة وقوز القصبة وقرية شليل في محافظة الضالع ما أسفر عن إصابة أحد المواطنين في الشليل.



وفي 21 أكتوبر 2017، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين بينهم امرأتان بانفجار قنبلة عنقودية من مخلفات العدوان في شط غراب بمنطقة الهاملي مديرية موزع في محافظة تعز، بينما شن الطيران المعادي غارة على منطقة يختل بمديرية المخا.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة كرش بمحافظة لحج، و12غارة على مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة وست غارات على موقع الشرفة في نجران، وأربع غارات على مدينة الربوعة بعسير.



وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي أربع غارات على مناطق متفرقة بمديرية باقم، وثلاث غارات على وادي آل أبو جبارة ومنطقة الفرع بمديرية كتاف، فيما تعرضت منطقتا آل الشيخ وآل عمر بمديرية منبه الحدودية لقصف صاروخي ومدفعي سعودي.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد مواطن وأصيب أربعة آخرين جراء خمس غارات شنها طيران العدوان على شارع زايد بمديرية الحالي محافظة الحديدة.



كمت استشهد أربعة مواطنين وأصيب خامس في غارة شنها طيران العدوان على سيارة أحد المواطنين بمنطقة بني حسن مديرية عبس في محافظة حجة.



وفي 21 أكتوبر 2019، استشهد خمسة مواطنين بينهم طفلان وامرأتان جراء استهداف طيران العدوان بغارة سيارة مواطن في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، بينما استشهد مواطن في غارة على الطريق العام بمنطقة غمار في مديرية رازح، كما شن غارتين على مديرية مجز، واستهدف بخمس غارات منطقة الربوعة في عسير.



واستهدف الجيش السعودي مناطق متفرقة من مديرية رازح بالقذائف المدفعية والصاروخية خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.



وفي محافظة الحديدة، أطلق مرتزقة العدوان قذائف المدفعية ونيران أسلحتهم الرشاشة باتجاه غرب وجنوب قرية البلاكمة شرق مدينة التحيتا، واستهدفوا بالرشاشات مناطق متفرقة من منطقة كيلو 16 في مديرية الدريهمي وبالمدفعية منزل مواطن في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان ثلاث غارات على مديرية جبل مراد بمحافظة مأرب، وأربع غارات على منطقة المهاشمة وسوق الثلوث بمديرية خب والشعف في محافظة الجوف.



طيران العدوان شن غارة على منطقة الفرع بمديرية كتاف، وغارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وغارة على مجازة الشرقية في عسير.



وقصف مرتزقة العدوان بأكثر من 13 قذيفة مدفعية مثلث العدين في مديرية حيس بمحافظة الحديدة وبأكثر من 14 قذيفة هاون شرق حيس، وبأكثر من 11 قذيفة جنوب التحيتا، وبتسع قذائف هاون قرية الزعفران في كيلو 16 بمديرية الدريهمي.



وفي 21 أكتوبر 2021، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين بعدة غارات شنها الطيران المعادي على مخزن أدوية في منطقة سعوان بمديرية شعوب بأمانة العاصمة، واستهدف بغارة دائرة الأشغال في المديرية وشن أربع غارات هيئة كهرباء ومياه الريف بمديرية الثورة وغارة على مديرية بني الحارث.



وأصيب مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة المفتح بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على منطقة آل عمار بمديرية الصفراء، وثلاث غارات على منطقة قحزة شمال مدينة صعدة، وغارتين على مديرية الظاهر.



واستهدف طيران العدوان بغارتين مديرية الحزم في محافظة الجوف، وبثلاث غارات مديرية عسيلان في محافظة شبوة، وبثماني غارات مديرية الجوبة، وبثلاث غارات مديرية صرواح، وبغارتين مديرية رحبة في محافظة مأرب.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي ثلاث غارات على الجبلية والتحيتا، وقصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية مناطق عديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استشهد المواطن عبدربه عباد البكري من أبناء مديرية العبدية برصاص مليشيا مرتزقة العدوان في الشارع العام بمدينة مأرب.