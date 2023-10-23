المؤتمرنت -

الكشف عن عدد المنظمات العاملة في اليمن

كشف مكتب الأمم المتحدة للشؤون الانسانية “أوتشا” عن عدد المنظمات العاملة والمشاركة في تنفيذ خطط الاستجابة في اليمن خلال شهر أغسطس الماضي.



وقال المكتب الأممي أن 138 منظمة إغاثية نفذت أنشطة كجزء من خطة الاستجابة الإنسانية في جميع مديريات اليمن، 6% منها منظمات تابعة للأمم المتحدة، و 30% منظمات دولية، و 64% منظمات محلية.



وبحسب بيان أصدره المكتب قبل أيام ، أجرت 9 وكالات تابعة للأمم المتحدة أنشطة استجابة في 332 منطقة، في حين كانت 88 منظمة “غير حكومية” وطنية نشطة في 304 مناطق، كما عملت 41 منظمة غير حكومية دولية في 209 مديريات.



وأشار المكتب إلى أن غالبية المنظمات في اليمن تعمل في مجال الأمن الغذائي والزراعة، بعدد 56 منظمة، وأن 40 منظمة تنشط في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.



وأضاف البيان: “تعمل 38 منظمة نشطة في مجال الصحة، كما تنشط 38 منظمة في مجال الحماية، إضافة لـ 36 منظمة في مجال التغذية”.



يذكر أن المنظمات العاملة في اليمن حذرت في بيانات سابقة من أن نقص التمويل قد يضطرها لتقليص برامجها الإنسانية في اليمن.*المجلة الطبية