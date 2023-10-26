المؤتمرنت -

توزيع 10 آلاف اسطوانة غاز مجاناً لأسر الشهداء

دشن نائب وزير النفط والمعادن - القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز المهندس ياسر الواحدي وأمين عام المجلس المحلي بالمحافظة حسن العمري، توزيع عشرة آلاف أسطوانة غاز فارغة لأسر الشهداء والفقراء بالمحافظة.



وفي التدشين، أشار المهندس الواحدي إلى الجهود التي تبذلها وزارة النفط في توفير الخدمات للمواطنين والإسهام في التخفيف من معاناتهم المعيشية خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي يمر بها الوطن جراء العدوان والحصار.



من جانبه ثمن أمين عام محلي ريمة، جهود وزارة النفط والشركة اليمنية للغاز في توزيع أسطوانات الغاز على أسر الشهداء والفقراء.



وحث المواطنين على التعامل السليم مع أسطوانات الغاز لضمان استمرارية استخدامها وتجنب وقوع أي أضرار جراء الاستخدام الخاطئ لها.