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المؤتمر نت - اشتباكات عنيفة على الحدود الشرقية لقطاع غزة وأنباء عن التصدي لتوغل صهيوني

اشتباكات عنيفة على الحدود الشرقية لقطاع غزة

المؤتمرنت -
اشتباكات عنيفة على الحدود الشرقية لقطاع غزة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم السبت، بسماع أصوات اشتباكات عنيفة ودوي إطلاق نار في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة وسط أنباء عن التصدي لمحاولات توغل صهيونية.

وقالت: إنه يسمع دوي إطلاق نار أيضا في المناطق الشرقية لمحافظة خانيونس وسط قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي صهيوني مكثف لتلك المناطق.

وقال شهود عيان: إن القصف الجوي والمدفعي العنيف لا يزال مستمرا شرق خانيونس ورفح، كما يتم إطلاق قنابل مضيئة بشكل مكثف في أجواء بلدة جحر الديك والمغراقة وسط قطاع غزة.

وأشارت إلى أن قوات العدو الصهيوني تحاول التوغل شرق بلدة بيت حانون شمال غزة حيث تدور اشتباكات كثيفة مع المقاومة التي تتصدى لها.

وقالت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في تصريح مقتضب: "قصفنا قوات العدو المتوغلة في أقصى شمال غرب قطاع غزة بقذائف الهاون".

وأفادت مصادر محلية من قطاع غزة، بأن ما يجري قرب السياج الفاصل على طول حدود القطاع هو محاولات توغل صهيونية متتالية، لكن المقاتلون الفلسطينيون يصدون كل هذه المحاولات.

وأضافت المصادر: "تعود القوات المقتحمة للتراجع بعد اشتباكات ضارية وتكرار وقوعها في كمائن فلسطينية، وفي الساعة الأخيرة تم صد محاولتي توغل على حدود بيت لاهيا وخانيونس".








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