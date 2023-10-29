الأحد, 29-أكتوبر-2023 الساعة: 03:16 م - آخر تحديث: 03:03 م (03: 12) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
الصفحة الرئيسية
أخبار
افتتاحية
اقتصاد
محافظات
رياضة
ثقافة
دين
حوار
مغتربون
قضايا وآراء
مجتمع مدني
علوم وتقنية
فنون ومنوعات
كتب ودراسات
عربي ودولي
وثائق ونصوص
إستطلاعات وتقارير
شهيد اليمن عبدالغني
خليجي 20
فيديو المؤتمرنت
عدسة المؤتمرنت
اليمن(شهداء الإرهاب)
إقرأ في المؤتمر نت
موجبات الحاضر والمستقبل
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
عن هدف القضاء على حماس
يحيى علي نوري
قراءة متأنية في مرثية بن حبتور عن الفقيد علي يافعي
محمد عبدالمجيد الجوهري
البروفسور/ علي يافعي في موكب الخالدين
أ.د. عبدالعزيز صالح بن حبتور
14 ‬أكتوبر.. ‬الثورة ‬التي ‬عبـّرت ‬عن ‬إرادة ‬يمنية ‬جامعة ‬
فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
أحمد‮ ‬أحمد‮ ‬الجابر‮
اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
* امين محمد جمعان
كلمة الحق
الدكتور عبدالخالق طواف
وفعلها ابوراس
إياد فاضل
المؤتمر في ذكرى تاسيسه.. نموذج الوطنية والبناء
خالد سعيد الديني
أخبار
المؤتمر نت - عُقد اليوم الأحد في العاصمة صنعاء لقاءً بين قيادات المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، حيث حضره من المؤتمر الشعبي العام الأمين العام غازي أحمد علي محسن، والأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف

لقاء للمؤتمر وأنصار الله يجدد الدعم للشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الصهاينة

المؤتمرنت -
لقاء للمؤتمر وأنصار الله يجدد الدعم للشعب الفلسطيني وإدانة جرائم الصهاينة
عُقد اليوم الأحد في العاصمة صنعاء لقاءً بين قيادات المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله، حيث حضره من المؤتمر الشعبي العام الأمين العام غازي أحمد علي محسن، والأمين العام المساعد للشؤون التنظيمية الشيخ خالد عبدالوهاب الشريف، ورئيس الهيئة النيابية عضو اللجنة العامة عزام صلاح، ورئيس الدائرة السياسية عضو اللجنة العامة عبده مهدي العدلة، وعن أنصار الله يوسف الفيشي وعلي القحوم.

وخصص الاجتماع لمناقشة المستجدات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية، حيث جدد الاجتماع مباركته لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد الكيان الصهيوني والتي كان لها نجاحات إيجابية كبيرة ومثلت هزيمة نفسية ومعنوية للعدو الصهيوني ودعايته الإعلامية المضللة وأعادت إحياء القضية الفلسطينية على مستوى الرأي العام الشعبي العالمي، وأعادت القضية الفلسطينية كقضية مركزية أولى للعرب والمسلمين.

وأدان الاجتماع بشدة المجازر الوحشية وحرب الإبادة التي يرتكبها الصهاينة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني وخصوصاً في قطاع غزة وسط تواطؤ ومشاركة من قبل القوى الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية في قتل الأطفال والنساء والشيوخ وارتكاب جرائم حرب مخالفة لكل الشرائع السماوية والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

وأكد المجتمعون أن القضية الفلسطينية ستظل هي قضية الشعب اليمني الأولى وسيظل يقدم كافة أنواع الدعم والمساندة للمقاومة الفلسطينية، ويؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحرير أرضه بالكامل.

كما أكد المجتمعون على تأييدهم للخطوات التي ستتخذها القيادة فيما يخص القضية الفلسطينية وما تراه مناسباً لدعم الأخوة في فلسطين.

وناقش الاجتماع الأوضاع على الساحة الوطنية، حيث جدد مباركته لما أعلنه السيد عبدالملك الحوثي بخصوص التغييرات الجذرية وإعادة تشكيل الحكومة بحكومة كفاءات وطنية قائمة على مبدأ الشراكة الوطنية وتجاوز حالة الاختلالات التي تعاني منها مؤسسات الدولة.

وجدد المجتمعون موقف المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله ضد العدوان والمؤامرات والمخططات التي تستهدف اليمن ووحدته وسيادته واستقلاله، مشددين على ضرورة العمل على مزيد من تماسك الجبهة الداخلية بين مختلف القوى المناهضة للعدوان ورفض ونبذ كل المحاولات والمماحكات التي تثيرها بعض الأصوات النشاز خدمة لأهداف وأجندات أعداء اليمن والمتآمرين عليه.

وأكد الاجتماع على أهمية التواصل المستمر بين قيادات المؤتمر الشعبي العام وأنصار الله وبقية القوى الوطنية بما يضمن المزيد من التشاور والتفاهم وتبادل الآراء حول مختلف المستجدات سواءً كانت خاصة بالشأن الداخلي أو بالتطورات الدولية والإقليمية وانعكاساتها على الوضع في اليمن.








أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"
عناوين أخرى متفرقة
عربي ودولي: الاحتلال يعتقل 35 فلسطينياً من الضفة
رياضة: هدف قاتل يمنح يوفنتوس صدارة الكالتشيو
عربي ودولي: غزة.. اشتباكات عنيفة على الحدود الشرقية
عربي ودولي: قصف صهيوني جديد على قطاع غزة
محافظات: إغلاق طريق عدن - الحوبان في تعز
علوم وتقنية: تحذيرٌ من عواقب الصيام المُتقطّع
رياضة: أرسنال يضرب شيفيلد بخماسية
رياضة: بايرن يكتسح دارمشتات بـ8 أهداف
رياضة: ريال مدريد يحسم الكلاسيكو امام برشلونة
رياضة: برنتفورد يُسقط تشيلسي في عقر داره
فنون ومنوعات: كاظم الساهر: لا احتفال وأهلنا تحت القصف
أخبار: افتتاح المؤتمر الوطني الثالث للطاقة المتجددة
أخبار: تدشين مشروع تراخيص بيع المنتجات السمكية
مجتمع مدني: ورشة توعوية حول الابتزاز الإلكتروني
أخبار: 7 جرحى بنيران الجيش السعودي في صعدة
عربي ودولي: 7814 شهيد و21693 جريح بغزة والضفة
أخبار: أمطار وعواصف رعديّة ورياح في هذه المناطق
أخبار: جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 28 أكتوبر
رياضة: توتنهام يتمسك بصدارة الدورى الإنجليزى
عربي ودولي: غارات “غير مسبوقة” للاحتلال على غزة
عربي ودولي: بعد قطع الاتصالات.. حماس تحذّر من مجازر
أخبار: الأمطار تهدم منزلاً فوق ساكنيه بمدينة ذمار
علوم وتقنية: إليكم أسباب التهاب البنكرياس
عربي ودولي: 7415 شهيداً فلسطينياً و20 ألف جريح
عربي ودولي: إنقطاع الاتّصالات والانترنت في غزة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2023