المؤتمرنت -

مجزرة جديدة في جباليا

قصفت قوات الاحتلال مربعاً سكنياً في الفالوجا بمخيم جباليا في قطاع غزة اليوم الأربعاء، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات، بمكان ليس ببعيد عن الحي الذي ارتكبت فيه إسرائيل مجزرة بالمخيم أمس كانت أسفرت عن استشهاد وإصابة حوالي 400 فلسطيني، معظمهم من الأطفال.



وقالت وزارة الصحة في غزة إن القوات الصهيونية ارتكبت مجزرة أخرى في مخيم جباليا، أحد أكثر الأماكن اكتظاظا في القطاع، حيث تتلاصق المنازل.



وأكد الناطق باسم الدفاع المدني بغزة أن الاحتلال استهدف بالقنابل تجمعاً سكنياً في جباليا، مما أدى إلى ارتقاء أعداد كبيرة من الشهداء.



وأضاف أن أعداداً كبيرة منهم لا تزال تحت الأنقاض من جراء المجزرة الثانية التي ارتكبها الاحتلال في جباليا في أقل من 24 ساعة، لافتاً إلى أن عائلات بأكملها استشهدت في هذه المجزرة.



واستقبل المستشفى الإندونيسي الكثير من الإصابات من المجزرة، وقال مديره إن نحو 6 انفجارات متتالية دكت مخيم جباليا المكتظ بالسكان، محذراً في الوقت ذاته من أن المستشفى سيتوقف عن العمل ما لم يتم تزويده بالوقود خلال 48 ساعة.



ويعاني المستشفى الإندونيسي من نقص حاد في الوقود، ولم يعد قادراً على تقديم خدماته لعدد كبير من الإصابات التي تتوافد يومياً إلى المستشفى، حيث وصف المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة الوضع في المستشفى الإندونيسي بأنه "كارثي للغاية".



فيما أفاد مدير المستشفى الإندونيسي أن الضحايا يعانون حروقاً تظهر أن الاحتلال يستعمل أسلحة محرمة دولياً، مضيفاً: "عاينّا إصابات بحروق وتشوهات تجعلنا نتساءل عن الأسلحة التي يستخدمها الاحتلال".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، ارتفع إلى 8796 شهيداً، بينهم 3648 طفلاً.



حيث قال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في مؤتمر صحفي: "ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 8796 شهيداً، منهم 3648 طفلاً و2290 سيدة، وإصابة 22219 مواطناً بجروح مختلفة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري".



وأضاف: "وزارة الصحة تلقت 2030 بلاغاً عن مفقودين تحت الأنقاض نصفهم من الأطفال، وحذّر من خطر خروج 16 مستشفى عن الخدمة بسبب الاستهداف الإسرائيلي ونفاد الوقود.