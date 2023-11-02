المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 2 نوفمبر

في مثل هذا اليوم 2 نوفمبر استهدف طيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي المواطنين وممتلكاتهم والبنية التحتية في مختلف المحافظات ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى وتدمير واسع.



ففي 2 نوفمبر 2015، شن طيران العدوان ست غارات على منطقة الجعملة بمديرية مجز في محافظة صعدة، ما أدى إلى حدوث أضراراً كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم، كما استهدف منطقة الغور بمديرية غمر بالصواريخ محدثاً أضراراً كبيرة في منازل المواطنين.



وقتل وجرح العشرات من مرتزقة العدوان في غارات شنها الطيران السعودي على تجمع لهم شمال كوفل بمحافظة مأرب.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهدت امرأتان برصاص قناصة المرتزقة في منطقة الشقب بمديرية صبر بمحافظة تعز، بينما أصيبت امرأة بجروح في قصف مدفعي للمرتزقة على مديرية المتون بمحافظة الجوف.



واستشهد مواطن بغارتين شنهما طيران العدوان على شاحنته المحملة بالمواد الغذائية في منطقة بني ربيعة بمديرية رازح محافظة صعدة، كما شن غارتين على منطقة الحصامة بمديرية شدا، وثلاث غارات على منطقة ثعبان، وثلاث غارات على منطقة آل الصيفي بمديرية سحار،‏ وغارة على مدينة ضحيان، وغارة على منطقة مندبة واستهدف بغارة منطقة الصوح في قطاع نجران، وفتح الجيش السعودي نيران أسلحته الرشاشة على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه.



وشن طيران العدوان ست غارات على مناطق متفرقة بمديرية همدان وسبع غارات على جبل النبي شعيب في مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، أسفرت عن أضرار في الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مدينة حرض في محافظة حجة.



وشن الطيران المعادي غارة على منطقة المخدرة بينما شنت طائرة بدون طيار غارة على منطقة الربيعة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.



طيران العدوان شن ثلاث غارات على شبكة الاتصالات في منطقة الزهاري بمديرية المخا محافظة تعز، وغارة على منطقة السلام بمديرية المصلوب في الجوف وثلاث غارات على السلسلة الجبلية لمنطقة كهبوب بمحافظة لحج.



وفي محافظة الحديدة شن الطيران المعادي ثلاث غارات على جسر الخشم الرابط بين مديريتي القناوص والزيدية، وغارة على مطار الحديدة الدولي، وغارتين على مديرية الخوخة وغارة على مشروع مياه منطقة الشرف غرب منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي، ما أدى إلى وقوع أضرار كبيرة.



وفي 2 نوفمبر 2017، استشهد ثلاثة مواطنين بنيران حرس الحدود السعودي في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية محافظة صعدة، في حين استشهد سبعة مواطنين من أسرة واحدة جراء استهداف طيران العدوان بأربع غارات منزل المواطن حسين سالم عسلان في منطقة آل عسلان بمديرية باقم، أسفرت أيضاً عن وتدمير المنزل بالكامل وتضرر منازل مجاورة، وشن ثلاث غارات على منطقة الفرع بمديرية كتاف، فيما استهدف قصف صاروخي سعودي منطقة الغور بمديرية غمر الحدودية.



وأصيب عشرة أطفال جراء غارة لطيران العدوان استهدفتهم بقرية ملاحا في مديرية المصلوب بمحافظة الجوف، كما شن أربع غارات على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وأربع غارات شرق مفرق المخا بمديرية موزع محافظة تعز.



واستهدف طيران العدوان بخمس غارات منطقة المزرق بمديرية حرض في محافظة حجة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهدت امرأة وتضررت منازل المواطنين جراء قصف صاروخي سعودي على منطقة طلان بمديرية حيدان في محافظة صعدة، فيما أصيبت طفلة وتضرر عدد من منازل المواطنين ومزارعهم بقصف صاروخي ومدفعي على مناطق آهلة بالسكان في مديرية رازح.



وأصيب أربعة مواطنين إثر سلسلة غارات لطيران العدوان على منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة، كما شن أربع غارات على ثلاجة المخلافي ومحيطها جنوب المنطقة، و30 غارة على قاعدة الديلمي بالعاصمة صنعاء ومحيطها.



واستهدف طيران العدوان بغارتين منطقة المخافي بمديرية مستبأ وبغارتين شعب امدوش بمنطقة بني حسن في مديرية عبس، وشن ثماني غارات على مناطق متفرقة بمديريتي حرض وميدي في محافظة حجة.



وفي 2 نوفمبر 2019، أطلق مرتزقة العدوان صاروخاً موجهاً على منطقة الفازة بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات في منطقة العريم بالمديرية، واستهدفوا بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة قرية الشعب وما جاورها في مديرية حيس.



وفي محافظة صعدة شن طيران العدوان أكثر من 50 غارة على مديريات الظاهر وشدا وحيدان ورازح، واستهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية، كما شن الطيران 17 غارة على مناطق طخية ومجازة والربوعة في عسير.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، أصيب الطفل عزام عزمي (8 أعوام) برصاص قناصة مرتزقة العدوان في شارع الأربعين بمديرية صالة محافظة تعز.



وشن طيران العدوان أربع غارات على مديرية مدغل، وثلاث غارات على مديرية صرواح في محافظة مأرب، وست غارات على منطقة اللبنات بمديرية الحزم في محافظة الجوف.



وفي محافظة الحديدة استهدف قصف مكثف للمرتزقة بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.



وفي 2 نوفمبر 2021، استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرين بنيران الجيش السعودي في مناطق متفرّقة بمديرية منبه محافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر، واستهدف بغارتين البقع قبالة نجران.



واستهدف طيران العدوان بـ18 غارة مديرية الجوبة وبـ 12 غارة مديرية صرواح في محافظة مأرب أسفرت عن أضرار كبيرة في منازل المواطنين ومزارعهم والمنشآت العامة.



وشن الطيران المعادي ثماني غارات على منطقتي اللبنات والأقشع بمديرية الحزم محافظة الجوف، فيما شن الطيران التجسسي تسع غارات على الفازة بمديرية التحيتا وكيلو16 بمديرية الدريهمي والجاح في مديرية بيت الفقيه بمحافظة الحديدة، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في حيس والجبلية، وقصفوا بـ 230 قذيفة مدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.