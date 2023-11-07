المؤتمرنت -

بدء صرف بدل الانتقال للعاملين بالمدارس

أعلن صندوق دعم المعلم والتعليم، صرف بدل انتقال العاملين بالمدارس ابتداء من اليوم ولمدة خمسة عشر يوما.



وأكد المدير العام التنفيذي للصندوق حسين جبل في مؤتمر صحفي عقده الصندوق اليوم، استكمال كافة إجراءات صرف بدل الانتقال للعاملين في المدارس لشهر ربيع الأول 1445هـ وكذا الحالات المضافة لشهري محرم وصفر.



وأوضح أن إجمالي ما سيتم صرفه في الدورة الحالية مبلغ ثلاثة مليارات و551 مليونا و640 ألف ريال لعدد 117 ألفا و421 من العاملين في المدارس منهم 967 من الحالات المضافة لشهري محرم وصفر موزعين على مدارس أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، عمران، حجة، الحديدة، ذمار، صعدة، المحويت، البيضاء، إب، وريمة، بالإضافة إلى المديريات المحررة من محافظة مأرب.



وأشار إلى أن الوزارة تقوم حاليا باستكمال مراجعة وتدقيق بيانات بقية العاملين المؤجلين في مدارس المديريات المحررة بمحافظة تعز والذين سيتم الصرف لهم فور استكمال الإجراءات.



وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد لفت إلى الوزارة والصندوق يعدان آليات جديدة للتحقق والتدقيق من صحة بيانات العاملين في المدارس وفق أسس ومعايير مهنية ليتم الصرف على ضوئها مستقبلا.



وفي معرض إجابته على تساؤلات الصحفيين أكد جبل حرص قيادة وزارة التربية وصندوق دعم المعلم على توسيع إيرادات الصندوق لضمان استمرارية عملية الصرف لتشمل كافة التربويين من موجهين وإداريين، مشددا على ضرورة تضافر جهود الجهات المعنية لرفع ايرادات الصندوق.

