المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 13 نوفمبر

في مثل هذا اليوم 13 نوفمبر سقط عدد من المدنيين بين شهيد وجريح بنيران العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في المحافظات.



ففي 13 نوفمبر 2015، استشهد مواطنان وأصيب ثلاثة آخرين جراء غارة شنها طيران العدوان على منطقة العسيلة بمديرية حرض في محافظة حجة، فيما قصفت مدفعية العدو المناطق الحدودية بالمحافظة..



ودمر طيران العدوان منزل المواطن منصور الرازحي ومنزل المواطن ضيف الله الرازحي وتسبب في أضرار بمنازل أخرى ونفوق عدد من الأغنام بمديرية حيدان محافظة صعدة، كما دمر بأربع غارات شبكة الاتصالات بوادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، أصيب أربعة مواطنين بينهم نساء وأطفال إثر قصف صاروخي سعودي استهدف منطقة طلان بمديرية حيدان في محافظة صعدة، في حين شن الطيران غارة على سيارة أحد المواطنين على الطريق الرابط بين مديريتي منبه وقطابر.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة جربان وغارة على منطقة عمد في مديرية سنحان وبني بهلول وثلاث غارات على جبل الخضاري خلف الجميمة في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء أسفرت عن أضرار في الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين ودمر بغارتين منزل المواطن علي أحمد رسام بمنطقة العشة في المديرية.



واستهدف طيران العدوان بغارة منطقة المخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، فيما قصف المرتزقة بصواريخ الكاتيوشا منازل ومزارع المواطنين في المديرية.



طيران العدوان شن غارتين على مفرق العمري بمديرية ذباب في محافظة تعز، وخمس غارات على الدفاع الجوي، وغارة على مزرعة أحد المواطنين في منطقة الكدح بمديرية الخوخة، وغارتين على منطقة العرج في مديرية الصليف بمحافظة الحديدة.



واستهدف الطيران المعادي بثلاث غارات جسرا في الطريق العام بمنطقة المزرق في محافظة حجة، وشن غارتين على منطقة صرف بمديرية بني الحارث في أمانة العاصمة، وغارتين على منطقة مندبة بمديرية باقم وألقى قنابل عنقودية على منطقة الرصيفات بمديرية كتاف في محافظة صعدة، بينما استهدف قصف مدفعي سعودي قرية قمر وجبل الظهر في جيزان.



وفي 13 نوفمبر 2017، أصيب مواطنان بقصف صاروخي ومدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين شن الطيران غارة على سيارة مواطن في وادي آل أبو جبارة وغارتين على منطقة الفرع بمديرية كتاف، ومثلهما على مديرية باقم، وغارة على مديرية الظاهر.



وشن طيران العدوان خمس غارات على موقع الشرفة في نجران وغارة على قرية الخل في جيزان، وغارة على مدينة الربوعة في عسير.



الطيران المعادي شن ست غارات على مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، وغارة شمال معسكر خالد بمديرية موزع في محافظة تعز، وغارة على مديرية كرش بمحافظة لحج.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد ثمانية مواطنين وأصيب آخرون في غارة شنها طيران العدوان على مسافرين في الخط العام بمديرية الجراحي محافظة الحديدة.



وفي 13 نوفمبر 2019، شن طيران العدوان غارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب، وغارتين على منطقة طخية بمديرية مجز في محافظة صعدة، بينما استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية.



وفي محافظة الحديدة ألقى طيران العدوان قنابل ضوئية غرب مدينة التحيتا وقصف المرتزقة بالمدفعية مناطق متفرقة في مديريتي حيس والتحيتا، وبالعيارات المتوسطة مزارع المواطنين شرق التحيتا، ومشطوا بالعيارات الرشاشة المتوسطة والثقيلة مزارع ومنازل المواطنين جنوب التحيتا، في حين استحدثت جرافة عسكرية للمرتزقة تحصينات شرق الصالح بمدينة الحديدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، استشهد مواطن وأصيب آخر بغارة لطيران العدوان استهدفت قاطرة غاز في الطريق العام بمنطقة الأشراف بمديرية مجزر محافظة مأرب، كما شن 11 غارة على مديرية مدغل بالمحافظة نفسها وغارتين على منطقة الربعة بالأجاشر قبالة نجران.



وشن الطيران التجسسي المقاتل 16 غارة على مديرية الدريهمي ومنطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية مناطق عديدة بالمحافظة.



وفي 13 نوفمبر 2021، استشهد أربعة مواطنين وأصيب اثنان في غارة لطيران العدوان على سيارة في عقبة أمقوه بمديرية مرخة العليا في محافظة شبوة.



وأصيب ثلاثة مواطنين بقصف مدفعي سعودي استهدف منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة، في حين أصيب مواطن آخر بقصف مدفعي على مديرية شدا الحدودية، وشن الطيران ثلاث غارات على منطقة المليل بمديرية كتاف.



واستهدف طيران العدوان بـ15غارة مديرية الجوبة وبأربع غارات مديرية صرواح في محافظة مأرب، أسفرت عن أضرار في الممتلكات العامة والخاصة.



وفي محافظة الحديدة شن طيران العدوان غارة بالقرب من قرية الرون غرب مديرية حيس، بينما شن الطيران التجسسي ثماني غارات على المديرية ذاتها ومنطقتي الفازة والجبلية بمديرية التحيتا، وقصف المرتزقة بالصواريخ والمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بمحافظة الحديدة.