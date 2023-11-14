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المؤتمر نت - ضبطت لجان الرقابة الميدانية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة، 41 مخالفة تجارية في عدد من الأسواق بالمديريات

ضبط 41 مخالفة تجارية وإغلاق مخبز بالحديدة

المؤتمرنت -
ضبط 41 مخالفة تجارية وإغلاق مخبز بالحديدة
ضبطت لجان الرقابة الميدانية التابعة لمكتب الصناعة والتجارة بمحافظة الحديدة، 41 مخالفة تجارية في عدد من الأسواق بالمديريات خلال الأسبوع الماضي.

وأوضح مدير مكتب الصناعة يحيى عطيفة، أن اللجان الميدانية ضبطت 12 مخالفة عدم اشهار القائمة السعرية، وست مخالفات مواد منتهية الصلاحية و19 مخالفة أوزان وأربع مخالفات رفع أسعار وغش تجاري وسوء تخزين وعدم التعامل بالفواتير.

وأفاد بأن المخالفات المضبوطة تمت خلال النزول الميداني لمديريات الجراحي وزبيد والمراوعة والزيدية والمنصورية والسخنة وبيت الفقية والدريهمي، مبينا أنه تم إغلاق فرن بمديرية المراوعة لمخالفته الأوزان المحددة من وزارة الصناعة.

وأكد عطيفة، اتخاذ الاجراءات اللازمة حيال المخالفات التي تم ضبطها، مشددا على تجار التجزئة والجملة وملاك المخابز الالتزام بتعاميم الوزارة.

وأشار إلى أن المكتب لن يتهاون في ضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي غش أو رفع أسعار وغيرها لحماية المستهلك، لافتاً إلى استمرار النزول الميداني للرقابة على الأسواق في جميع المديريات.








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