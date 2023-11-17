المؤتمرنت -

جرائم العدوان في مثل هذا اليوم 17 نوفمبر

في مثل هذا اليوم 17 نوفمبر وعلى مدى الثماني السنوات الماضية، ارتكب العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي جرائم في حق الشعب اليمني باستهدافه منازل وممتلكات المواطنين والبنية التحتية باستخدام الأسلحة المحرمة دولياً.



ففي 17 نوفمبر 2015، استشهد ستة صيادين وأصيب خمسة آخرين جراء استهداف بوارج العدوان ثلاثة قوارب للصيادين بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.



واستشهد مواطن جراء غارة لطيران العدوان على سيارة محملة بالبرتقال في نقيل الوتدة بمديرية خولان محافظه صنعاء، واستهدف بثلاث غارات منطقة العرقوب في مديرية الطيال أسفرت عن أضرار بالأراضي الزراعية ومراعي الأغنام.



وفي محافظة صعدة أصيبت امرأة جراء قصف صاروخي سعودي استهدف مناطق متفرقة بمديرية غمر الحدودية كما قصفت قوات العدو منازل المواطنين وممتلكاتهم في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية بالصواريخ وقذائف المدفعية.



ودمر طيران العدوان بغارتين مشروع المياه بمنطقة الحمزات بمديرية سحار، واستهدف مزرعة مواطن بمنطقة الجحادمة في مديرية ساقين محدثاً أضراراً كبيرة فيها، وشن سبع غارات على مناطق الصوح والقمع والمليل والفرع والخراشب بمديرية كتاف، أحدثت دماراً كبيراً في منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم.



وشن الطيران المعادي أربع غارات على جبل هيلان الإستراتيجي بمديرية صرواح وثلاث غارات على مناطق صلب ماس ومفرق الجوف بالجدعان في محافظة مأرب،



وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، استشهد مواطن وأصيب اثنان جراء ثلاث غارات شنها طيران العدوان على جبل ذباب في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء.



واستشهدت طفلة وأصيب مواطن في غارة شنها طيران العدوان على منزل بمديرية كتاف في محافظة صعدة، فيما أصيب مواطن وطفلان، بانفجار قنبلة عنقودية في منطقة آل السميك بمديرية رازح.



وفي المحافظة نفسها شن طيران العدوان سبع غارات باستخدام قنابل عنقودية على منطقتي الحصامة والضيعة بمديرية شدا، وثلاث غارات على بير السلامي ومعسكر البقع وغارة على منطقة آل قراد بمديرية باقم واستهدف بخمس غارات مديرية الظاهر منها ثلاث غارات على منطقة الملاحيظ، وألقى قنابل ضوئية على منطقة جمعة بن فاضل بمديرية حيدان.



وشن الطيران المعادي ثلاث غارات على منطقة القتب بمديرية نهم في محافظة صنعاء مستخدما قنبلة عنقودية في إحداها ما أدى إلى أضرار في الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين.



طيران العدوان شن غارتين على منطقة المخدرة في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، في حين شن المرتزقة قصفاً مدفعياً مكثفاً على منازل ومزارع المواطنين بمنطقة المطار ووادي نوع في المديرية.



وشن طيران العدوان أربع غارات على منطقة صبرين بمديرية خب والشعف، وغارتين على منطقة حام، وغارة على منطقة الباطنة بمديرية المتون في محافظة الجوف، بينما قصف المرتزقة بشكل مكثف بالمدفعية والصواريخ منازل ومزارع المواطنين بالمديرية.



واستهدف الطيران المعادي بغارتين جسر شعب الدوش بمنطقة بني حسن في مديرية عبس، وبغارتين مزرعة أحد المواطنين بمديرية حيران في محافظة حجة، وشن غارتين على سوق الشقيراء بمديرية الوازعية بمحافظة تعز، وغارتين على معسكر الدفاع الساحلي بمدينة الحديدة.



وفي قطاع جيزان شن طيران العدوان غارة على موقع الدحرة، وغارة على موقع العمود.



وفي 17 نوفمبر 2017، استشهد 17 مواطناً في غارة شنها طيران العدوان على محل تجاري في منطقة الجر بمديرية عبس محافظة حجة، كما شن 18 غارة على مديريتي حرض وميدي.



واستشهد ستة مواطنين وجرح ثمانية آخرين إثر استهداف طيران العدوان حافلة بمنطقة خميس الواعضات بمديرية الزهرة في محافظة الحديدة، كما شن غارتين على منطقة الموشج بمديرية الخوخة، واستهدف طيران الأباتشي مركز الاصطياد بالوعرة في المديرية نفسها.



وأصيب طفل وتضرر منزل أحد المواطنين إثر ثلاث غارات شنها الطيران المعادي على منطقة بيت نعم في مديرية همدان بمحافظة صنعاء، وشن غارتين شرق معسكر خالد في مديرية موزع، وغارة على مفرق ماوية في محافظة تعز.



وشن طيران العدوان غارتين على مناطق حباب وهيلان في مديرية صرواح بمحافظة مأرب، بينما استهدف المرتزقة بقذائف المدفعية مناطق متفرقة بالمديرية ما أدى إلى أضرار في منازل ومزارع المواطنين.



وفي محافظة صعدة شن الطيران المعادي خمس غارات على جبل شعير ومنطقة آل صبحان بمديرية باقم في محافظة صعدة خلفت أضراراً بليغة في ممتلكات المواطنين، بنيما تعرضت منطقة الغور في مديرية غمر لقصف صاروخي ومدفعي سعودي استهدف منازل المواطنين والطرقات العامة والمزارع.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استهدف مرتزقة العدوان بعيارات الرشاشة منازل المواطنين في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي وبالمدفعية الأحياء السكنية الواقعة شرق العقد، وحي 7 يوليو بمديرية الحالي في محافظة الحديدة.



وشن طيران العدوان غارتين على منطقة علاف بمديرية سحار وسبع غارات على منطقتي القد والأزهور بمديرية رازح في محافظة صعدة، فيما قصفت قوات العدو بعشرات الصواريخ والقذائف مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية، وقرى آهلة بالسكان في مديرية شدا الحدودية.



وفي 17 نوفمبر 2019، أصيبت امرأة برصاص مرتزقة العدوان في قرية المسلب بمديرية التحيتا محافظة الحديدة، بينما أصيب مواطن بشظايا قذيفة مدفعية للمرتزقة في منطقة الجبلية بالمديرية نفسها.



واستهدف المرتزقة بقذائف المدفعية مزارع المواطنين جنوب مدينة التحيتا، ومزرعة مواطن في قرية الجربة السفلى بمديرية الدريهمي، واستحدثت جرافتان عسكريتان للمرتزقة تحصينات جديدة في منطقة كيلو 16 وشمال شرق مدينة الدريهمي.



وشن طيران العدوان ثلاث غارات على منطقة رأس عيسى وساحل الصليف بمديرية الصليف في المحافظة نفسها، وغارة على منطقة طخية بمديرية مجز، وغارة على مديرية الظاهر الحدودية بمحافظة صعدة.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2020، شن طيران العدوان 14 غارة على مديرية مدغل، وثلاث غارات على مديريتي صرواح ومجزر بمحافظة مأرب، وغارتين على منطقة الخسف بصحراء الحزم، وغارتين على مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف.



وشن الطيران التجسسي المقاتل عشر غارات على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا في محافظة الحديدة، فيما قصف المرتزقة بالمدفعية والأعيرة النارية المختلفة مناطق عديدة بالمحافظة.



طيران العدوان شن غارتين على مديرية باقم بمحافظة صعدة، وخمس غارات على الشرفة قبالة نجران.



وفي 17 نوفمبر 2021، أصيب مواطن بنيران الجيش السعودي في منطقة قهر افيق بمديرية باقم الحدودية في محافظة صعدة.



وفي محافظة الحديدة، شن الطيران التجسسي ست غارات على منطقة الجبلية بمديرية التحيتا، واستحدث المرتزقة تحصينات قتالية في المنطقة نفسها، وقصفوا بـ 128 قذيفة مدفعية وبالأعيرة النارية المختلفة مناطق متفرقة بالمحافظة.



واستهدف طيران العدوان بـ20 غارة مديرية صرواح وبخمس غارات مديرية الجوبة في محافظة مأرب، خلفت أضراراً في ممتلكات المواطنين.



وفي مثل هذا اليوم من العام 2022، استحدث مرتزقة العدوان تحصينات قتالية في مديرية حيس، ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا، وقصفوا بالصواريخ والمدفعية، والأعيرة النارية المختلفة عدة مناطق بمحافظة الحديدة.