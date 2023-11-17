المؤتمرنت -

صنعاء تعلن صرف إكرامية عبر البريد

دشنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء صرف الإعاشة لأبناء الشهداء والمفقودين (مشروع الكفالة)، والإعاشة لأرامل الشهداء، وإكرامية الذكرى لكل أسر الشهداء والمفقودين في جميع المحافظات.



حيث بدأت الهيئة مساء الخميس صرف الإعاشة لأبناء الشهداء والمفقودين وأرامل الشهداء عبر خدمة الحوالات السريعة، فيما دشنت مساء اليوم صرف إكرامية الذكرى السنوية للشهيد لجميع أسر الشهداء والمفقودين عبر البريد اليمني ووكلائه في المحافظات.



وأشارت الهيئة إلى أنها ستدشن غدا السبت عددا من المشاريع الخاصة بالذكرى السنوية للشهيد التي تستهدف جميع أسر الشهداء والمفقودين.. مؤكدة التزامها بواجبها نحو أسر الشهداء والمفقودين، والاستمرار في تقديم الدعم والرعاية المناسبة لهم وتلبية احتياجاتهم في مختلف الجوانب.