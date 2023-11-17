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شهيد اليمن عبدالغني
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اليمن(شهداء الإرهاب)
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عن هدف القضاء على حماس
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فريق‮ ‬ركن‮ ‬الدكتور‮/ ‬قاسم‮ ‬لبوزة‮*
‬أكتوبر ‬ومسيرة ‬التحرر ‬الوطني
بقلم/ غازي أحمد علي*
26 ‬سبتمبر‮ ‬ثورة‮ ‬الحرية‮ ‬والكرامة‬‬‬‬
عبدالسلام‮ ‬الدباء‮
إني‮ ‬لكم‮ ‬ناصح‮ ‬أمين
محمد‮ ‬اللوزي
41 عاماً من الريادة السياسية للمؤتمر
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اربعون عام وعام .. ثلاثية التحولات العظيمة
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المؤتمر نت - دشنت صنعاء مساء اليوم صرف إكرامية عبر البريد اليمني ووكلائه في المحافظات

صنعاء تعلن صرف إكرامية عبر البريد

المؤتمرنت -
صنعاء تعلن صرف إكرامية عبر البريد
دشنت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء صرف الإعاشة لأبناء الشهداء والمفقودين (مشروع الكفالة)، والإعاشة لأرامل الشهداء، وإكرامية الذكرى لكل أسر الشهداء والمفقودين في جميع المحافظات.

حيث بدأت الهيئة مساء الخميس صرف الإعاشة لأبناء الشهداء والمفقودين وأرامل الشهداء عبر خدمة الحوالات السريعة، فيما دشنت مساء اليوم صرف إكرامية الذكرى السنوية للشهيد لجميع أسر الشهداء والمفقودين عبر البريد اليمني ووكلائه في المحافظات.

وأشارت الهيئة إلى أنها ستدشن غدا السبت عددا من المشاريع الخاصة بالذكرى السنوية للشهيد التي تستهدف جميع أسر الشهداء والمفقودين.. مؤكدة التزامها بواجبها نحو أسر الشهداء والمفقودين، والاستمرار في تقديم الدعم والرعاية المناسبة لهم وتلبية احتياجاتهم في مختلف الجوانب.








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