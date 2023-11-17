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المؤتمر نت - ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 11 ألفا و675 شهيداً وحوالي 32 ألف جريح

ارتفاع عدد شهداء غزة والضفة إلى 11675

المؤتمرنت -
ارتفاع عدد شهداء غزة والضفة إلى 11675
ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 11 ألفا و675 شهيداً وحوالي 32 ألف جريح.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في تقرير لها مساء الجمعة، أنها تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على معطيات محدّثة بسبب انقطاع خدمات الاتصالات في قطاع غزة.

وقالت الوزارة إن عدد الشهداء في قطاع غزة بلغ 11470 شهيدا، بينهم 4707 أطفال، 3155 إمرأة، و686 مسناً، فيما بلغ عدد الإصابات أكثر من 29 ألفا.

وأشارت إلى أن أكثر من 3600 مدنيا ما زالوا في عداد المفقودين أو تحت الأنقاض، بينهم 1750 طفلا، لافتةً إلى استشهاد 202 من الكوادر الصحية، و36 من الدفاع المدني، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 200 آخرين، فضلاً عن تضرر 55 سيارة إسعاف جراء العدوان.

وذكرت الوزارة أن 26 من 35 مستشفى في غزة، و52 من 72 عيادة رعاية صحية أولية، أي أكثر من الثلثين، توقفت عن العمل بسبب الأضرار الناجمة عن القصف أو نقص الوقود، موضحة أن المستشفيات التسعة المتبقية تعمل بشكل جزئي.








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