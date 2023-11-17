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المؤتمر نت - أبو عبيدة: أجبرنا العدو على التراجع

تسجيل جديد لأبو عبيدة.. ماذا جاء فيه؟

المؤتمرنت -
تسجيل جديد لأبو عبيدة.. ماذا جاء فيه؟
قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، إن مقاتلي الكتائب يواصلون عمليات التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في غزة من عدة محاور.

وأوضح أبو عبيدة -في كلمة مسجلة مساء اليوم، أن الكتائب تمكنت خلال الأيام الأربعة الأخيرة من إعطاب 62 آلية لجيش الاحتلال، كما دمر مقاتلو الكتائب، أمس من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون.

وأشار إلى "أن عناصر القسام تمكنوا من الإجهاز على كل جنود الاحتلال الذين كانوا يتمركزون في بناية في بيت حانون كما قتلوا تسعة من جنود الاحتلال ودمروا عربتين عسكريتين".

وأكد، أن "عناصر القسام في الميدان يلاحقون قوات العدو وآلياته من شارع إلى شارع ويجبرون قوات الاحتلال على التراجع في عديد المحاور".

وقال أبو عبيدة، إن المقاومة أعدت نفسها لدفاع طويل وكل وقت يقضيه الاحتلال في غزة يفاقم خسائره، مشيراً إلى أن الاحتلال يواصل انتهاكاته ويمارس جرائمه على الأطفال الخدج والمدنيين.

وأضاف، "أن ما يبحث عنه نتنياهو في مجمع الشفاء "أمر مثير للسخرية، حيث مثل دخول قوات الاحتلال إلى مجمع الشفاء الطبي فضيحة للمنظومة الدولية".

وتابع الناطق العسكري، "أن ما يبحث عنه الاحتلال في مستشفى الشفاء مثير للسخرية وبحث عن السراب".

وتوجه أبو عبيدة "للإسرائيليين" بالقول، "إن جنودكم القتلى في الميدان ستصلكم أخبارهم عاجلا أو آجلا وعددهم أكثر مما تتوقعون بكثير".

ونشرت كتائب القسام، مشاهد لمجاهديها وهم يستهدفون جنود الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمال قطاع غرة بمختلف أنواع الأسلحة.

وظهر في مقطع فيديو نشرته كتائب القسام مساء اليوم، استهداف وحدات لجيش الاحتلال تحصنت في مبانٍ ببلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، بقذائف “الياسين 105” وأسلحة أخرى مختلفة.

وكشف الفيديو النقاب عن “عمليات قنص” نفذها مجاهدو “كتائب القسام” أسفرت عن مصرع أربعة من الجنود الإسرائيليين على الأقل.








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