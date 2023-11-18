المؤتمرنت -

منظمة حقوقية تدعو إلى إحالة "إسرائيل" للجنائية الدولية

أشادت منظمة إنسان للحقوق والحريات بإعلان جنوب أفريقيا وبوليفيا وبنغلادش وجزر القمر وجيبوتي إحالة "إسرائيل" إلى المحكمة الجنائية الدولية‎.



وثمنت المنظمة في بيان، هذه الخطوة المهمة لتعزيز المساءلة عن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني منذ 42 يوماً.



ودعا البيان كافة الدول الموقعة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى المبادرة بإعلان إحالة "إسرائيل" إلى المحكمة على وجه السرعة للتحقيق في الانتهاكات الفظيعة والجرائم المروعة التي ارتكبتها بحق أبناء غزة وملاحقة ومساءلة كل المتورطين من قادة الاحتلال في تلك الجرائم.



وأشار البيان إلى استمرار التصعيد الصهيوني ضد سكان قطاع غزة مرتكباً جرائم مركبة شنيعة على مرأى ومسمع العالم كله وبدعم أمريكي غربي صريح.