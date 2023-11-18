المؤتمرنت -

مجزرة بمدرسة الفاخورة للنازحين في غزة

ارتكب الاحتلال الصهيوني مجزرة جديدة في قطاع غزة، حيث استهدف مدرسة الفاخورة للنازحين في مخيم جباليا، اليوم السبت، ما تسبب في وقوع المئات من الشهداء والجرحى.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الاحتلال استهدف مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين بالطائرات، ما أدى إلى استشهاد الكثير من الأطفال والنساء، كما نتج عنها كثير من المصابين والجرحى.



وأظهرت مقاطع فيديو وصوراً مُتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي، تكدس الجثث بجانب بعضها ملقاة على الأرض، فضلاً عن أشلاء أخرى متناثرة.



وقال الصحفي عماد زقوت للجزيرة إن نحو 200 استشهدوا في مجزرة الفاخورة بجباليا شمالي غزة.



ووفق المصادر المحلية، يدور الحديث عن 150 جريح على الأقل في المجزرة بالمدرسة التي تتبع الأونروا.



ووصل عشرات الشهداء إلى المستشفى الاندونيسي، في المجزرة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في المدرسة، التي تؤوي آلاف النازحين شمال القطاع.



وطالبت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة بالسماح بنقل الأطفال الخدج من مجمع الشفاء الطبي إلى مستشفيات الضفة الغربية أو مصر.



وقالت الكلية إن السلطات الإسرائيلية تعيث فسادا في مجمع الشفاء، وبات المجمع ثكنة عسكرية، وتعمل على إجلاء من داخله تحت تهديد السلاح.



كما طالبت المؤسسات الدولية بالتدخل للعمل على نقل الخدج والجرحى من الشفاء إلى مستشفيات الضفة الغربية أو إلى مستشفيات مصر.



وأضافت الكيلة "لا يوجد أي مستشفى في قطاع غزة لديه القدرة على استيعاب الجرحى والأطفال الخدج".



ومنذ 43 يوماً يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت أكثر من 12 ألف شهيد، بينهم 5 آلاف طفل و3 آلاف و300 امرأة، فضلاً عن أكثر من 30 ألف مصاب، 75% منهم أطفال ونساء، وفق أحدث إحصاء رسمي فلسطيني، صدر مساء الجمعة.​​​​​​​