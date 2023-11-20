المؤتمرنت -

مؤتمر سقطرى يجدد مواقفه الرافضة للاحتلال والمتمسكة بالوحدة

جددت قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة سقطرى التأكيد على صمود وثبات قيادات المؤتمر الوطنية ومعهم أبناء الوطن الشرفاء أمام كل التحديات التي يمر بها الوطن في ظل الاحتلال الأجنبي الذي يسعى إلى تقسيم اليمن، مشيرةً إلى أن اليمن سينتصر على أعدائه.



جاء ذلك في اللقاء الذي عُقد مساء الأحد برئاسة رئيس الفرع سعيد عوض الجريري عضو اللجنة الدائمة الرئيسية ومعه عدد من قيادات المؤتمر بمحافظة سقطرى بالشيخ عيسى سالم بن ياقوت شيخ مشائخ سقطرى، استعرض آخر المستجدات في الأرخبيل.



وناقش اللقاء المستجدات المحلية والإقليمية والدولية وما تتعرض له الجزيرة من تدهور اقتصادي وعدم استقرار ما أثر سلباً على حياة المواطنين، وارتفاع الأسعار وانعدام الخدمات وغياب للتنمية، ونهب للثروات وإثارة الفوضى من قبل مليشيات الاحتلال الإماراتي السعودي.



وخلال اللقاء نقل رئيس فرع مؤتمر سقطرى تحيات رئيس المؤتمر الأخ صادق بن أمين أبوراس، للشيخ عيسى سالم بن ياقوت، مشيراً إلى العديد من المواقف المشرفة للمؤتمر الشعبي العام وقيادته وانحيازه المستمر للمصالح الوطنية والى جانب مصلحة الشعب اليمني.



وأضاف الجريري أن المؤتمر الشعبي العام له مواقف وطنية ثابتة ومشرفة على رأسها تمسكه بالثوابت الوطنية وحفاظه على الوحدة اليمنية، وكذا دعوات قيادة المؤتمر العليا المستمرة لوحدة الصف بين أبناء أرخبيل سقطرى ومواجهة المحتلين ومرتزقتهم.



من جانبه أشاد الشيخ عيسى سالم بن ياقوت شيخ مشائخ سقطرى، بالمواقف الوطنية لقيادات المؤتمر بالمحافظة ودفاعهم عن اليمن عامة وسقطرى خاصة، مشدداً على ضرورة الصمود والثبات في مواجهة كل التحديات التي تواجه المؤتمر والأرخبيل، ومتمنياً لهم كل التوفيق في مهامهم وحفاظهم على المكتسبات الوطنية.



وثمن شيخ مشايخ أرخبيل سقطرى موقف المؤتمر الشعبي العام الثابت تجاه القضية الفلسطينية والوقوف إلى جانب الفلسطينين فى استعادة حقوقهم المسلوبه ودولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، شاكراً الدور البارز الذي تضطلع به قيادة المؤتمر بصنعاء في مساندة ودعم المقاومة الفلسطينية، كما أدان الشيخ بن ياقوت استمرار الاحتلال الصهيوني في ارتكاب المجازر بقطاع غزة.



حضر اللقاء كلا من يحي عيسى سعيد المسؤول التنظيمي، والشيخ علي سليمان بن مالك مسؤول الرقابه والتفتيش، وجمال عبدالله غانم مسؤول الفكر والاعلام، والاستاذ اسعد مبارك عبدالله بن نصيب المسؤول السياسي، ومحمد شنيهن عبدالله المسؤول التربوي، وعيسى سعد علي مسؤول الخدمات والاتصال بفرع المؤتمر بالمحافظة.