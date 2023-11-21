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المؤتمر نت - ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال يحيى بدر الدين الحوثي، سير نشاط الوزارة ومكاتبها في الأمانة

بن حبتور يشيد بجهود وزارة التربية والتعليم

المؤتمرنت -
بن حبتور يشيد بجهود وزارة التربية والتعليم
ناقش رئيس حكومة تصريف الأعمال الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، مع وزير التربية والتعليم في حكومة تصريف الأعمال يحيى بدر الدين الحوثي، سير نشاط الوزارة ومكاتبها في الأمانة والمحافظات خلال النصف الأول من العام الدراسي 1445ھ.

وتطرق اللقاء الذي حضره وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حكومة تصريف الأعمال عبيد بن ضبيع ومستشار الرئاسة البروفيسور عبدالعزيز الترب، إلى سير برامج التطوير في هذا القطاع الحيوي الذي يتحمل مسؤولية بناء الأجيال في أهم المراحل العمرية وتأهيلهم روحياً وعلمياً بشكل سليم ليكونوا أداة فاعلة في بناء الوطن وصنع مستقبله الأفضل.

وتناول اللقاء الذي ضم رئيس صندوق دعم المعلم حسين جبل، إلى سير نشاط الصندوق ودوره الحيوي في إسناد استقرار العملية التربوية والتعليمية في عموم مدارس الحكومية بالأمانة والمحافظات والتخفيف من معاناة المعلمين جراء توقف مرتباتهم بسبب نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى فرعه في محافظة عدن.

وأشاد الدكتور بن حبتور، بأنشطة وبرامج التطوير والتحديث التي تشهدها وزارة التربية في الجوانب الفنية والتنظيمية وجهدها المبذول خلال هذه الفترة الحرجة لترسيخ استقرار العملية التربوية والتدريسية ومواجهة التحديات الماثلة بمسؤولية وطنية وأخلاقية عالية.

وأثنى على مهام صندوق دعم المعلم وإسهامه الكبير في إسناد المعلمين والمعلمات عمود العملية التعليمية في حدود ما يُتاح له من إمكانيات.

وكان الوزير الحوثي، سلّم الدكتور بن حبتور، تقريراً عن نشاط صندوق دعم المعلم خلال الفترة الماضية حتى الشهر الجاري وتدخلاته القيّمة لإسناد المعلمين والمعلمات من خلال صرف حافز شهري لهم لما فيه تخفيف معاناة هذه الشريحة وإعانتها على مواصلة أداء رسالتها في إنارة الدروب للأجيال.

ولفت إلى نتائج زيارته إلى محافظتي تعز والضالع مؤخراً للاطلاع عن كثب على سير الدراسة في المحافظتين والوقوف أمام الصعوبات والإشكاليات التي تواجه سير التعليم والعمل بمكتبي التربية والتعليم فيهما.








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